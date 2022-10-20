Три способа. Как узнать, будет ли на вашей улице отключение света 20 октября, 11:49 График отключения электроэнергии в Киеве 20 октября (Фото:unsplash\Nikola Johnny Mirkovic)

Из-за массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры украинцев призывают усиленно экономить электроэнергию.

Рассказываем, как жителям Киева узнать, запланировано ли отключение света по их адресу.

1 19 октября на своем сайте ДТЭК опубликовал график потенциальных отключений электроэнергии в Киеве. Его планируют применять только в случае, если у НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему. Улицы города распределены по районам, временным слотам, дням недели. Отключения планируются продолжительностью по четыре часа на каждую группу.

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2 Узнайте, запланированы ли отключения электроэнергии по вашему адресу и на какое время можно на сайте Yasno. Для этого нужно ввести название улицы и номер дома в выделенных графах, после чего график укажет временной слот, когда может быть выключен свет по этому адресу. К примеру, в центре города на улице Крещатик 20 октября может быть отключено энергоснабжение с 20:00 до 00:00.

График отключений электроэнергии в Киеве 20 октября / Фото: yasno

3 Также можно подписаться на уведомление об «энергетической тревоге» в Telegram с помощью чат-бота от Yasno. Как это сделать мы раньше рассказывали здесь.

Также ранее НВ рассказывал, какие приборы необходимо отключить из розеток 20 октября. Накануне враг снова нанес разрушения объектам критической инфраструктуры Украины.