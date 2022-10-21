«Возможны по всей Украине». Где и когда планируются отключение электроэнергии 21 октября — графики 21 октября, 11:04 Где и когда не будет света 21 октября (Фото:unsplash\MEHEDI HASAN (KΛΛSH))

21 октября в Украине продолжаются ремонтные и восстановительные работы по объектам критической инфраструктуры, поэтому снова вероятны временные отключения электроэнергии.

«Завтра нас всех ждет еще один непростой день — временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями, — накануне вечером заявили в Укрэнерго. И добавили: — И помните, чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло».

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Также они опубликовали список операторов системы распределения электроэнергии разных регионов страны.

Где узнать вероятное отключение света в вашей области:

Графики отключения света в Киевской области

«Уважаемые клиенты! Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедряет стабилизационные отключения электроэнергии. Их будут применять, чтобы уменьшить дисбаланс в энергосистеме и во избежание масштабных отключений. Временные стабилизационные отключения будут продолжаться пока не уменьшится нагрузка и госэнергокомпания не стабилизирует энергосистему», — сообщили на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Они опубликовали список населенных пунктов в Киевской области, где вероятны временные отключения света. Он начал применяться с 9.20 21 октября.

Где и когда в Киеве будут выключать электроэнергию / Инфографика: ДТЭК

Также они обнародовали упрощенный график отключения электроэнергии в Киеве.

Напомним, ранее НВ рассказывал о трех способах узнать запланировано ли отключение света по вашему адресу.