«Возможны по всей Украине». Где и когда планируются отключение электроэнергии 21 октября — графики
Где и когда не будет света 21 октября (Фото:unsplash\MEHEDI HASAN (KΛΛSH))
21 октября в Украине продолжаются ремонтные и восстановительные работы по объектам критической инфраструктуры, поэтому снова вероятны временные отключения электроэнергии.
«Завтра нас всех ждет еще один непростой день — временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями, — накануне вечером заявили в Укрэнерго. И добавили: — И помните, чем больше вы сегодня сэкономили электроэнергии, тем меньше аварийных отключений произошло».
Также они опубликовали список операторов системы распределения электроэнергии разных регионов страны.
Где узнать вероятное отключение света в вашей области:
- Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ru;
- Харьков — https://www.oblenergo.kharkov.ua/;
- Одесса — https://www.dtek-oem.com.ua/ru;
- Львов — https://loe.lviv.ua/;
- Херсон — https://ksoe.com.ua/;
- Винница — https://voe.com.ua/;
- Днепр — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru;
- Запорожье — https://www.zoe.com.ua/;
- Чернигов — https://chernihivoblenergo.com.ua/;
- Ужгород — https://zakarpat.energy/;
- Полтава — https://www.poe.pl.ua/;
- Хмельницкий — https://hoe.com.ua/;
- Луцк — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0;
- Тернополь — https://www.toe.com.ua/;
- Кропивницкий — https://kiroe.com.ua/;
- Житомир — https://www.ztoe.com.ua/;
- Сумы — https://www.soe.com.ua/;
- Черкассы — http://www.cherkasyoblenergo.com/;
- Николаев — https://www.energy.mk.ua/;
- Черновцы — http://oblenergo.cv.ua/;
- Ровно — https://www.roe.vsei.ua/;
- Ивано-Франковск — https://www.oe.if.ua/ru .
Графики отключения света в Киевской области
«Уважаемые клиенты! Из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедряет стабилизационные отключения электроэнергии. Их будут применять, чтобы уменьшить дисбаланс в энергосистеме и во избежание масштабных отключений. Временные стабилизационные отключения будут продолжаться пока не уменьшится нагрузка и госэнергокомпания не стабилизирует энергосистему», — сообщили на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Они опубликовали список населенных пунктов в Киевской области, где вероятны временные отключения света. Он начал применяться с 9.20 21 октября.
Также они обнародовали упрощенный график отключения электроэнергии в Киеве.
Напомним, ранее НВ рассказывал о трех способах узнать запланировано ли отключение света по вашему адресу.