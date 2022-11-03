Аварийные или повременные. Где узнать об отключении света по вашему адресу — все графики и сообщения 3 ноября, 15:36 Вечерний Киев в мирное время (Фото:Tetiana SHYSHKINA\unsplash)

Из-за регулярных авиаатак врага на объекты критической инфраструктуры Украины, во всех регионах продолжаются отключения света — плановые, почасовые или аварийные.

Графики аварийных отключений света не могут быть прогнозируемыми, ведь применяются, когда на конкретной ограниченной территории сети выходят из строя. Также они могут быть связаны с военными действиями, если из-за обстрелов будут повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры.

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При составлении графиков почасовых отключений адреса потребителей разделяют на несколько групп и поочередно отключают электроэнергию на несколько часов по несколько раз в сутки. Время отключения электроэнергии может варьироваться. К примеру, Запорожьеоблэнерго предупреждает об отключении на 3 часа, а в Киеве и Виннице речь идет об отключении на 4 часа. Также предупреждают о возможных 30−40 минутах на переподключение системы.

Где узнать об отключении света в вашем регионе — список облэнерго

ДТЭК Киевские электросети — https://www.dtek-kem.com.ua/ru

ДТЭК Киевские региональные электросети — https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Харьковоблэнерго — https://www.oblenergo.kharkov.ua/

ДТЭК Одесские электросети — https://www.dtek-oem.com.ua/ru

Львовоблэнерго — https://loe.lviv.ua/

Херсоноблэнерго — https://ksoe.com.ua/

Винницаоблэнерго — https://voe.com.ua/

ДТЭК Днепровские электросети — https://www.dtek-dnem.com.ua/ru

Запорожьеоблэнерго — https://www.zoe.com.ua/

Черниговоблэнерго — https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгородоблэнерго — https://zakarpat.energy/

Полтаваоблэнерго — https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкоблэнерго — https://hoe.com.ua/

Луцк ( Волыньоблэнерго) — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Волыньоблэнерго) — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0 Тернопольоблэнерго — https://www.toe.com.ua/

Кропивницкийоблэнерго — https://kiroe.com.ua/

Житомироблэнерго — https://www.ztoe.com.ua/

Сумыоблэнерго — https://www.soe.com.ua

Черкассыоблэнерго — http://www.cherkasyoblenergo.com

Николаевоблэнерго — https://www.energy.mk.ua/

Черновцыоблэнерго — http://oblenergo.cv.ua/

Ровнооблэнерго — https://www.roe.vsei.ua/

Ивано-Франковскоблэнерго — https://www.oe.if.ua/ru.

Жители Киева, Днепра или Донецка могут подписаться на уведомления об энергетической тревоге с помощью чат-бота Yasno. Предупреждение будет сообщать о возможном отключении электроэнергии по вашему адресу.

Найти чат-бот можно через поиск в разделе Telegram, введя YASNO -online, или по ссылке. Чтобы настроить получение уведомлений, необходимо в главном меню открыть пункт — «Возможные отключения» и нажать «Подписаться на уведомление».

Через YASNO-online в Telegram пользователи также могут передавать показатели, платить за потребленную электроэнергию и узнавать адрес ближайшего энергоофиса.

Напомним, ранее НВ рассказывал, как правильно включать электроприборы после отключения света.