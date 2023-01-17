Используют экстренные отключения. В каких областях 17 января наиболее напряженная ситуация с энергоснабжением 17 января, 14:59 Отключение света в Украине — последние новости (Фото:Alexander Jawfox \ unsplash)

14 января россия в очередной раз атаковала Украину ракетами. В результате очередного удара пострадали объекты критической инфраструктуры, а также гражданские жилые дома.

В Минэнерго после этой атаки на объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях спрогнозировали тяжелые дни впереди.

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По состоянию на 10.30 17 января сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в утренний и вечерний пики потребления, сообщили в Укрэнерго. Также из-за неблагоприятных погодных условий (порывистый ветер, оледенение проводов) в центральных регионах есть локальные отключения в сетях операторов систем распределения. Также в сообщении говорится, что из-за их превышения уже применены аварийные отключения в шести областях Украины.

В настоящее время о том, что применяются экстренные отключения света 17 января, сообщили в Киеве и Киевской области, Днепропетровской области, Донецкой, Одесской областях.

Стабилизационные графики почасовых отключений 17 января применяют в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях и Закарпатье.

Где смотреть графики отключения света: список облэнерго

Киев — https://www.dtek-kem.com.ua/ua, график здесь

Киевская область - https://www.dtek-krem.com.ua/ua

Харьков - https://www.oblenergo.kharkov.ua/ , график здесь

Одесса — https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львов - https://loe.lviv.ua/

Херсон - https://ksoe.com.ua/

Винница — https://voe.com.ua/, график здесь

Днепр - https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запорожье - https://www.zoe.com.ua/

Чернигов - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгород - https://zakarpat.energy/

Полтава - https://www.poe.pl.ua/, график - здесь

Хмельницкий — https://hoe.com.ua/, график здесь

Луцк - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0, график здесь

Тернополь — https://www.toe.com.ua/, график здесь

Кропивницкий - https://kiroe.com.ua/

Житомир - https://www.ztoe.com.ua/

Сумы - https://www.soe.com.ua/

Черкассы - http://www.cherkasyoblenergo.com/

Николаев - https://www.energy.mk.ua/

Черновцы - http://oblenergo.cv.ua/, график здесь

Ровно — https://www.roe.vsei.ua/, графики здесь

Ивано-Франковск - https://www.oe.if.ua/ua

Как узнать, есть ли дома свет

Часы отключения электроэнергии не всегда соответствуют указанным графикам, а если речь идет об экстренных или аварийных отключениях, то о наличии света можно узнать только находясь дома или спросив находящихся дома. Однако украинцы обнаружили еще несколько вариантов.

Жители Киева, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областей могут подписаться на оповещение об энергетической тревоге от чат-бота Yasno. Предупреждение будет сообщать о возможном отключении электроэнергии по вашему адресу. Найти чат-бот можно через поиск в Telegram, введя YASNO -online или по ссылке. Чтобы настроить получение уведомлений, необходимо в главном меню открыть пункт — «Возможные отключения» и нажать «Подписаться на уведомление».

Недавно разработчик из Киева Денис Гайдамака создал мобильное приложение. Он сообщает о наличии или отсутствии света по выбранному адресу. Приложение окрестили добрососедским, поскольку актуальную информацию в нем обновляют пользователи, проживающие по конкретному адресу. Пока география приложения охватывает все крупнейшие города и городки на подконтрольной Украине территории - сейчас это 132 населенных пункта, в наименьшем из которых 20 тысяч жителей.

Никакой привязки к официальным плановым или экстренным графикам отключений, которые часто не происходят со смещением. Все работает просто: вы сообщаете в приложении, есть ли свет по выбранному адресу, и этот статус увидят все, кто также подписан на него», — объяснил разработчик. С инструкцией по использованию можно ознакомиться в инструкции, находящейся в соответствующем пункте в меню приложения.

Киевлянин создал приложение "Е"? в котором можно узнать о наличии дома света / Фото: Denys Haidamaka / фейсбук

Также ранее разработчик Вадим Клименко создал приложение и виджет для iOS, которые определяют и показывают, есть ли свет в вашей квартире. Решение создать программу и виджет объяснил тем, что график отключения электроэнергии не всегда совпадает с реальностью. Виджет фактически проверяет, доступен ли ваш роутер в интернете. Как его установить и использовать NV объяснял здесь.

Напомним, ранее NV рассказывал, где искать место для работы при отключениях электроэнергии.