Аварийные или плановые. График отключения света в Украине на 9 ноября 9 ноября, 10:37 График отключения света — последние новости (Фото:Alexa / Pixabay)

В среду, 9 ноября, отключения света будут применяться по всей территории Украины.

Об этом сообщили в Укрэнерго. Максимум стабилизационных ограничений центр будут задействованы в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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На 9 ноября аварийных отключений электроэнергии ни в одном из регионов не планируется — только плановые стабилизационные. С графиком отключений по вашему адресу можно ознакомиться по ссылке.

Несмотря на то, что энергетики усиленно работают над стабилизацией системы энергоснабжения, украинцев призывают продолжать потреблять электричество экономно и не пользоваться в пиковые часы приборами, создающими большую нагрузку на электросети. НВ рассказывал, как правильно пользоваться бытовой техникой в кризисный период и как правильно включать электроприборы после отключений.

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