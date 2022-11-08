Отключения 9 ноября будут действовать по всей Украине — Укрэнерго 8 ноября, 23:08 Отключения 9 ноября будут действовать по всей Украине (Фото:НВ)

Графики почасовых плановых отключений электроэнергии в среду, 9 ноября, будут действовать по всей Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании Укрэнерго в Telegram во вторник, 8 ноября.

«Максимум стабилизационных ограничений Диспетчерский центр Укрэнерго прогнозирует в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях», — заявили в компании.



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Аварийные отключения пока не планируют, но в Укрэнерго посоветовали следить за сообщениями местных операторов. Компания попросила украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов одновременно. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением — в центральном и северном регионах Украины. В течение нескольких дней она может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.

Президент Владимир Зеленский говорил, что страна-агрессор Россия концентрирует силы для возможных новых массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.