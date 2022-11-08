Экстренно или по графикам? Где и когда будут отключения света в Украине 8 ноября 8 ноября, 09:54 Киев вечерний до полномасштабного вторжения (Фото:unsplash/Eugene)

В Украине продолжается режим усиленной экономии электроэнергии, в результате чего постоянно применяются графики отключения света.

8 ноября не планируются аварийные отключения электроэнергии ни в одном из регионов, накануне вечером сообщили в Укрэнерго. Стабилизационные плановые отключения ожидаются в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

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Узнать о возможном отключении света в вашей области, вашем городе или по конкретному адресу можно по ссылке.

Украинцев призывают не забывать экономить электроэнергию, в первую очередь в пиковые часы — с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. В настоящее время необходимо ограничить потребление света и выключить все электроприборы, которые употребляют много энергии.

Недавно в ДТЭК рассказали, когда могут отменить отключение света в Киеве.