После обстрелов энергообъектов. Где и как работают почасовые графики отключения света 6 декабря 6 декабря, 11:52 Графики отключений электроэнергии 6 декабря (Фото:ДТЭК Киевские электросети)

Накануне рф в очередной раз обстреляла объекты украинской энергосистемы, в результате чего во многих регионах снова применили аварийные и экстренные графики отключений света.

"Атака нанесла достаточно значительные повреждения как для электростанций, так и для наших подстанций, которые являются частью магистральной сети. Аварийные ограничения энергоснабжения будут, пока некоторые энергоблоки, сегодня аварийно отключившиеся во время атаки, будут набирать мощность. Это стандартный технологический процесс, который мы наблюдали не раз после массированных атак, когда день-два нужны для того, чтобы восстановить уровень производства в системе. После этого ожидаем, что ситуация стабилизируется, и будем постепенно возвращаться к нормальному функционированию, насколько это сейчас возможно в этих условиях", — пояснил председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Он отметил, что применять экстренные графики отключений будут применять 5-6 декабря, а в дальнейшем система сможет вернуться к нормальному функционированию. Аварийные отключения будут применяться во всех регионах страны, однако некоторые области пострадали сильнее (например, Одесская).

В каких регионах применены экстренные аварийные отключения, не действуют плановые стабилизационные графики:

Киевская область и Киев;



Днепропетровская область;

Одесская область;

Сумская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Донецкая область.

Где в Украине применяют плановые почасовые графики отключения света 6 декабря

В Винницкой области применены три очереди почасового обесточивания:

▪️1 очередь: 00:00—02:00 , 06:00—08:00 , 10:00—14:00 , 16:00—20:00 ;

▪️2 очередь: 02:00—04:00 , 06:00—10:00 , 12:00—16:00 , 18:00—22:00 ;

▪️3 очередь: 04:00—06:00 , 08:00—12:00 , 14:00—18:00 , 20:00—00:00 .

«Остается актуальная возможность отклонений во времени на 20-30 мин. выполнение графика для проведения переключений между очередями», — говорится в сообщении ОАО Винницаоблэнерго.

На Волыни опубликовали графики стабилизационных отключений электроэнергии на 6 декабря.

В Житомирской области графики отключений поделены по первому, второму и третьему секторам.

Прогнозируемые часы, очереди и сроки включений/отключений можно посмотреть по ссылке.

В Запорожской области идет действие графиков стабилизационных почасовых отключений, а также дополнительно введены аварийные графики.

Графики отключений потребителей 6 декабря / Фото: Запорожьеоблэнерго

Прикарпатьеоблэнерго (Ивано-Франковская область) опубликовала график отключений на 6 декабря. Ориентировочно:

1 очередь: Электроснабжение будет подано для 1 очереди в следующие часы: с 00:00 до 02:00, с 06:00 до 08:00, с 12:00 до 14:00, с 18:00 до 20:00.

2 очередь: Электроснабжение будет подано для 2 очереди в следующие часы: с 04:00 до 06:00, с 10:00 до 12:00, с 16:00 до 18:00, с 22:00 до 24:00.

3 очередь: Электроснабжение будет подано для 3 серьги в такие часы: с 02:00 до 04:00, с 08:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00, с 20:00 до 22:00.

4 очередь будет обесточена с 07:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00.

Узнать свою очередь можно по личному счету или в чате Viber.



Ровнооблэнерго опубликовало графики почасовых отключений на 6 декабря в городе Ровно и области.

График отключений электроэнергии в Львовской области остается действующим. Узнать, к какой группе относится конкретный адрес, можно на сайте Львовоблэнерго.

6 декабря по городу Сумы и области применяются графики почасовых отключений электроэнергии (ГПО). Такие графики имеют три очереди:

1 очередь - 02:00-04:00 ; 08:00-10:00 ; 14:00-16:00 ; 20:00-22:00 .

; ; ; . 2 очередь - 04:00-06:00 ; 10:00-12:00 ; 16:00-18:00 ; 22:00-24:00 .

; ; ; . 3 очередь - 00:00-02:00 ; 06:00-08:00 ; 12:00-14:00 ; 18:00-20:00 .

«В связи с превышением текущего потребления электрической энергии сверх заданного НЭК Укрэнерго лимит, в Сумской области (город Сумы и область), дополнительно к графикам почасовых (плановых) отключений (ГПО), применены графики аварийных отключений электроэнергии. Напомним! При применении аварийных отключений фактическое время отключения/включения электроэнергии будет отличаться от указанного в графике ГБО», — добавили в компании позже.

Тернопольоблэнерго применяет стабилизационный график почасовых отключений электрической энергии, разработанный ранее, (05-11 декабря).

В Харьковоблэнерго не публиковали новости о применении графиков отключений 6 декабря. Ознакомиться с почасовыми отключениями можно здесь.

В Херсоноблэнерго не сообщалось о состоянии электросетей на 6 декабря.

В Хмельницком будут отключения почасовые, но за тремя очередями одновременно. Подробнее можно ознакомиться здесь.

В Черкасской области продолжают действовать графики почасовых отключений. Также для улучшения тепло- и водоснабжения потребителей города Черкассы внесли изменения. Некоторым потребителям изменены очереди, они переведены в третью очередь «зеленого» графика почасовых отключений электроэнергии.

Черновцыоблэнерго применяют графики стабилизационных почасовых отключений.

Черниговоблэнерго пытаются придерживаться применения графика стабилизационных отключений «четыре через четыре».

Напомним, ранее украинская ІТ-компания создала карту, на которой можно найти ближайшее место для работы со светом и Интернетом.