Из-за погоды. Где в Украине применяют графики отключения света 10 января 10 января, 13:12 График отключения света 10 января в разных областях (Фото:Nikola Johnny Mirkovic\unsplash)

В связи с морозами в Украине повысился уровень потребления электроэнергии, из-за чего возникла необходимость применять стабилизационные и аварийные графики отключений света.

"По состоянию на 10:00 10 января потребление электроэнергии в Украине повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также возросло потребление промышленностью и бизнесом, привычным для рабочего дня. В результате вырос дефицит мощности, в том числе и в ночные часы.

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Для обеспечения баланса в энергосистеме до областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00. К сожалению, во многих областях лимиты уже превышены, поэтому для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются аварийные отключения", — сообщили в Укрэнерго. Также добавили, что в отдельных регионах из-за неблагоприятных метеоусловий (порывистый ветер) есть повреждения в сетях операторов системы распределения – там ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей из-за высокой активности боевых действий.

В компании Yasno объяснили, почему происходят отключения света даже тогда, когда нет новых обстрелов объектов критической инфраструктуры:

первая причина – недостаточное производство электроэнергии из-за оккупации или разрушения объектов энергетики;

вторая причина — сложности со снабжением электроэнергией, потому что российские террористы атаковали магистральные электросети и подстанции, провоцирующие в отдельных регионах дефицит электроэнергии.



Графики отключения света 10 января по областям

В Киеве с утра 10 января применяются стабилизационные графики отключения света. С ними можно ознакомиться по ссылке.

В Винницкой области 10 января задействовано ограничение электропотребления в соответствии с графиком почасового отключения ГПО:

1 очередь, часы обесточивания: 00:00—02:00 , 04:00—08:00 , 10:00—14:00 , 16:00—20:00 ; 22:00-24:00 ;

, , , ; ; 2 очередь, часы обесточивания: 00:00—04:00 , 06:00—10:00 , 12:00—16:00 , 18:00—22:00 ;

, , , ; 3 очередь, часы обесточивания: 04:00-06:00 , 08:00-12:00 , 14:00-18:00 , 20:00-24:00 .

Также возможно отклонение во времени на 20-30 мин. ( для проведения переключений между очередями).

Узнать об отключении света в Виннице или Винницкой области по своему адресу можно по ссылке.

Волынеблэнерго опубликовала графики почасового отключения на 10 января по ссылкам ( они разделены по районам).

Узнать об отключении света 10 января в Днепре и Днепропетровской области можно по ссылке.

В Донецкой области применяют экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.

Житомироблэнерго опубликовали графики отключения электроэнергии на 10 января по трем секторам: первый, второй, третий. Также указано, что в случае ввода аварийных графиков, время и продолжительность отключений будут отличаться от указанной в графиках.

Прогнозируемые часы включения/отключения электроэнергии на 10 января в Закарпатье выглядят следующим образом. Узнать о принадлежности к очередям можно на сайте компании.

График отключения света 10 января / Фото: Закарпатьеоблэнерго/фейсбук

В Запорожьеоблэнерго сообщили, что по состоянию на 07:00 10 января без энергоснабжения остаются 24 534 потребителя в 71 населенном пункте Запорожской области (за исключением временно неподконтрольной территории). За прошедшие сутки компания возобновила энергоснабжение для 1353 домохозяйств на территории Ореховского районного отделения, которые были обесточены ранее из-за вражеских обстрелов.

10 января в Запорожской области продолжаются стабилизационные отключения. Со списком очередей отключения можно ознакомиться в сообщении компании.

Прикарпатьеоблэнерго опубликовало графики отключения света в Ивано-Франковской области 10 января в своем Facebook. Позже они добавили, что по состоянию на 7:00 потребление позволяет не вводить отключения для подчерк, для которых в этот час предусмотрены обесточивание согласно графику отключений. Подчерки отключатся через час позже, при условии роста нагрузки.

С 3 января в Киевской области действует обновленный график стабилизационных отключений (ГПО), учитывающий сложную ситуацию в энергосистеме после массированных обстрелов. Ознакомиться с ним можно здесь.

По состоянию на 10 января в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго действуют аварийные отключения с 09:30 утра. "Это необходимый шаг, чтобы избежать перегрузки сетей и сбалансировать энергосистему", - отметили в Кировоградоблэнерго. Пока графики почасовых отключений не действуют.

10 января во Львовской области действует график почасовых отключений, ознакомиться с ним можно здесь.

В Николаевской области 10 января действуют графики почасовых отключений. Отмечали, что сегодня утром отключение не применялось к обстрелянной вчера Очаковской общине. Ознакомиться с графиком по области можно по ссылке.

В Одесской области узнать об отключении света по вашему адресу можно здесь.

Полтавская область также применяет графики почасового отключения 10 января с 11:00, две очереди одновременно, основная и дополнительная, обозначенная в скобках.

10 января в Ровнооблэнерго не комментировали ситуацию с использованием графиков отключения света в области.

10 января в Сумах и области действует график почасового отключения электроэнергии в режиме +4/-2. График предусматривает отключение электроэнергии в следующие часы:

1 очередь - 00.00-02.00; 06.00-08.00; 12.00-14.00; 18.00-20.00.

2 очередь - 02.00-04.00; 08.00-10.00; 14.00-16.00; 20.00-22.00.

3 очередь - 04.00-06.00; 10.00-12.00; 16.00-18.00; 22.00-24.00.

С графиком стабилизационных отключений в Тернопольской области с 9 по 15 января можно ознакомиться по ссылке.

В Харьковоблэнерго пока не комментировали отключение света 10 января. С графиком почасовых отключений в области можно ознакомиться здесь.

В Херсонской области также не комментировали отключение света 10 января.

Однако Херсоноблэнерго сообщает, что нуждается в помощи международного сообщества, поскольку ключевые подстанции Посад-Покровская и Трифоновская получили существенные разрушения от российских ударов. Суммарно эти подстанции снабжали электроэнергией 77 населенных пунктов, а это более 35 500 потребителей. На восстановление этих энергообъектов требуется не менее 270 млн. грн. в текущих ценах.

10 января в Хмельницкой области отключения будут происходить в течение всех суток, ночью также:

07:00-11:00 - IV очередь;

- IV очередь; 11:00-15:00 - III очередь;

- III очередь; 15:00-19:00 - II очередь;

- II очередь; 19:00-23:00 - И очередь;

- И очередь; 23:00-03:00 - IV очередь;

- IV очередь; 03:00-07:00 - ІІІ очередь.

Узнать об отключении по своему адресу можно по ссылке.

График почасовых отключений в Хмельницкой области / Фото: Хмельницкоблэнерго / фейсбук

По всей Черкасской области желтые графики почасовых отключений будут применены 10 января с 6:00 до 24:00.

Первая очередь будет отключаться в следующие часы: 00:00-03:00 ; 06:00-09:00 ; 12:00-15:00 ; 18:00-21:00 .

; ; ; . Вторая очередь будет отключаться в следующие временные слоты: 03:00-06:00 ; 09:00-12:00 ; 15:00-18:00 ; 21:00-24:00 .

Черновицкая область 10 января применяет почасовые графики отключения света.

В Черниговоблэнерго 10 января не комментировали отключение света. С графиками и группами ограничения можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее NV рассказывал, где искать место для работы при отключениях электроэнергии в разных городах Украины. Также украинская ИТ-компания создала карту, где можно найти ближайшее место для работы.

Более того, NV рассказывал о коворкингах в Киеве, где можно работать и учиться.