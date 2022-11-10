По всей Украине. Где и когда будут выключать свет 10 ноября — графики 10 ноября, 11:54 Вечерний Киев в мирное время (Фото:Tetiana SHYSHKINA\unsplash)

По всей Украине продолжаются плановые стабилизационные отключения электроэнергии.

«У четвер 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», — повідомили в Укренерго.

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Де і коли будуть планові відключення світла 10 листопада:

з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження наразі не передбачені.

Графік погодинних відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго):

ДТЕК Київські електромережі — https://www.dtek-kem.com.ua/ua;

ДТЕК Київські регіональні електромережі - https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns

Харківобленерго — https://www.oblenergo.kharkov.ua/

ДТЕК Одеські електромережі — https://www.dtek-oem.com.ua/ua

Львівобленерго — https://loe.lviv.ua/

Херсонобленерго — https://ksoe.com.ua/

Вінницяобленерго — https://voe.com.ua/

ДТЕК Дніпровські електромережі — https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Запоріжжяобленерго — https://www.zoe.com.ua/

Чернігівобленерго — https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгородобленерго — https://zakarpat.energy/

Полтаваобленерго — https://www.poe.pl.ua/

Хмельницькийобленерго — https://hoe.com.ua/

Луцьк ( Волиньобленерго) — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Волиньобленерго) — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0 Тернопільобленерго — https://www.toe.com.ua/

Кропивницькийобленерго — https://kiroe.com.ua/

Житомиробленерго — https://www.ztoe.com.ua/

Сумиобленерго — https://www.soe.com.ua

Черкасиобленерго — http://www.cherkasyoblenergo.com

Миколаївобленерго — https://www.energy.mk.ua/

Чернівціобленерго — http://oblenergo.cv.ua/

Рівнеобленерго — https://www.roe.vsei.ua/

Івано-Франківськобленерго — https://www.oe.if.ua/uk



Також українцям необхідно продовжувати ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. В Укренерго закликають не вмикати одночасно у мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо у пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, раніше ДТЕК додав у графік відключень 10 тисяч юросіб у Києві. Відтепер за планом також вимикатимуть представників бізнесу.