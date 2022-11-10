По всей Украине. Где и когда будут выключать свет 10 ноября — графики
Вечерний Киев в мирное время (Фото:Tetiana SHYSHKINA\unsplash)
По всей Украине продолжаются плановые стабилизационные отключения электроэнергии.
«У четвер 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», — повідомили в Укренерго.
Де і коли будуть планові відключення світла 10 листопада:
- з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
- з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.
Аварійні обмеження наразі не передбачені.
Графік погодинних відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго):
- ДТЕК Київські електромережі — https://www.dtek-kem.com.ua/ua;
- ДТЕК Київські регіональні електромережі - https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns
- Харківобленерго — https://www.oblenergo.kharkov.ua/
- ДТЕК Одеські електромережі — https://www.dtek-oem.com.ua/ua
- Львівобленерго — https://loe.lviv.ua/
- Херсонобленерго — https://ksoe.com.ua/
- Вінницяобленерго — https://voe.com.ua/
- ДТЕК Дніпровські електромережі — https://www.dtek-dnem.com.ua/ua
- Запоріжжяобленерго — https://www.zoe.com.ua/
- Чернігівобленерго — https://chernihivoblenergo.com.ua/
- Ужгородобленерго — https://zakarpat.energy/
- Полтаваобленерго — https://www.poe.pl.ua/
- Хмельницькийобленерго — https://hoe.com.ua/
- Луцьк (Волиньобленерго) — https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0
- Тернопільобленерго — https://www.toe.com.ua/
- Кропивницькийобленерго — https://kiroe.com.ua/
- Житомиробленерго — https://www.ztoe.com.ua/
- Сумиобленерго — https://www.soe.com.ua
- Черкасиобленерго — http://www.cherkasyoblenergo.com
- Миколаївобленерго — https://www.energy.mk.ua/
- Чернівціобленерго — http://oblenergo.cv.ua/
- Рівнеобленерго — https://www.roe.vsei.ua/
- Івано-Франківськобленерго — https://www.oe.if.ua/uk
Також українцям необхідно продовжувати ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. В Укренерго закликають не вмикати одночасно у мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо у пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Нагадаємо, раніше ДТЕК додав у графік відключень 10 тисяч юросіб у Києві. Відтепер за планом також вимикатимуть представників бізнесу.