По всей Украине. Где и когда будут выключать свет 10 ноября — графики

10 ноября, 11:54
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Вечерний Киев в мирное время (Фото:Tetiana SHYSHKINA\unsplash)

Вечерний Киев в мирное время (Фото:Tetiana SHYSHKINA\unsplash)

По всей Украине продолжаются плановые стабилизационные отключения электроэнергии.

«У четвер 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях», — повідомили в Укренерго.

Видео дня

Де і коли будуть планові відключення світла 10 листопада:

  • з 06:00 до 24:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
  • з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження наразі не передбачені.

Графік погодинних відключень у конкретному районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго):

Також українцям необхідно продовжувати ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів. В Укренерго закликають не вмикати одночасно у мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо у пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, раніше ДТЕК додав у графік відключень 10 тисяч юросіб у Києві. Відтепер за планом також вимикатимуть представників бізнесу.

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Электроэнергия Свет Отключения света Укрэнерго

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