Не везде. В каких областях 1 ноября отключение света проводится по графикам

1 ноября, 11:50
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Графики отключения света 1 ноября — последние новости (Фото:facebook \ Харьковоблэнерго)

Графики отключения света 1 ноября — последние новости (Фото:facebook \ Харьковоблэнерго)

1 ноября в Украине продолжилось выключение электроэнергии для снижения нагрузки на сеть.

31 октября враг в очередной раз нанес разрушения объектам критической инфраструктуры Украины, в связи с чем все предыдущие обнародованные графики отключения электроэнергии сочли недействительными.

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Где в Украине будут отключать свет 1 ноября

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«Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — сообщили в Укрэнерго.

О стабилизационных отключениях света в Киеве можно узнать на сайте ДТЭК Киевские электросети с помощью онлайн-графика.

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Стабилизационные отключения будут происходить только после распоряжения государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго. Актуальную информацию об их применении можно отслеживать и в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

1 ноября применили почасовой график отключений света Черкассыоблэнерго.

«С 8:00 в Черкасской области применены графики почасовых отключений (ГПО), с которыми можно ознакомиться по ссылке. Такие действия помогут профильным службам ликвидировать последствия обстрелов. При ухудшении ситуации в энергосистеме страны Общество будет информировать дополнительно», — говорится в сообщении.

В Полтавской области 1 ноября был применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ) в полном объеме. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

На территории Сумской области также применяются графики аварийных отключений . Найти информацию об отключении электроэнергии бытовому потребителю можно в личном кабинете E-Svitlo, перейдя в раздел «Бытовой потребитель» и свой личный счет в функции Отключения. «Нажав на нее, вы увидите список очередей аварийных отключений. Следовательно, каждый потребитель может найти информацию о своем населенном пункте и номере очереди аварийного отключения», — пояснили в Сумыоблэнерго.

В Житомироблэнерго, Харьковоблэнерго и Черниговоблэнерго пока не комментировали применение графиков отключения света 1 ноября.

Почему нет актуальных графиков отключения света

В компании-поставщике электроэнергии Yasno объяснили, почему нельзя составить график аварийных отключений. Есть два типа отключений: аварийные и стабилизационные:

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Аварийные отключения происходят, когда выходит из строя какой-то элемент энергетической инфраструктуры. Они могут быть экстренными (связаны с военными действиями; могут быть применены, если из-за обстрелов будут повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры) или локальными аварийными, когда энергосети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

«Аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать как долго они продлятся, поэтому невозможно создать точные графики, которые позволят готовиться к отключениям света», — добавили в компании.

Ранее советница министра энергетики объяснила, почему необходимо усиленно экономить потребление электроэнергии, а также рассказала, почему отключение света происходит не по графику.

Где узнать вероятное отключение света в вашем регионе

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Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Электроэнергия Ракетные удары Свет Отключения света

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