Не везде. В каких областях 1 ноября отключение света проводится по графикам 1 ноября, 11:50 Графики отключения света 1 ноября — последние новости (Фото:facebook \ Харьковоблэнерго)

1 ноября в Украине продолжилось выключение электроэнергии для снижения нагрузки на сеть.

31 октября враг в очередной раз нанес разрушения объектам критической инфраструктуры Украины, в связи с чем все предыдущие обнародованные графики отключения электроэнергии сочли недействительными.

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Где в Украине будут отключать свет 1 ноября

«Для устранения последствий атак террорашистов сегодня, во вторник, 1 ноября, с 06:00 Диспетчерский центр НЭК „Укрэнерго“ предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — сообщили в Укрэнерго.

О стабилизационных отключениях света в Киеве можно узнать на сайте ДТЭК Киевские электросети с помощью онлайн-графика.

Стабилизационные отключения будут происходить только после распоряжения государственной энергокомпании НЭК Укрэнерго. Актуальную информацию об их применении можно отслеживать и в соцсетях ДТЭК Киевские электросети.

1 ноября применили почасовой график отключений света Черкассыоблэнерго.

«С 8:00 в Черкасской области применены графики почасовых отключений (ГПО), с которыми можно ознакомиться по ссылке. Такие действия помогут профильным службам ликвидировать последствия обстрелов. При ухудшении ситуации в энергосистеме страны Общество будет информировать дополнительно», — говорится в сообщении.

В Полтавской области 1 ноября был применен график аварийного отключения потребителей электроэнергии (ГАВ) в полном объеме. Ознакомиться с ним можно по ссылке.

На территории Сумской области также применяются графики аварийных отключений . Найти информацию об отключении электроэнергии бытовому потребителю можно в личном кабинете E-Svitlo, перейдя в раздел «Бытовой потребитель» и свой личный счет в функции Отключения. «Нажав на нее, вы увидите список очередей аварийных отключений. Следовательно, каждый потребитель может найти информацию о своем населенном пункте и номере очереди аварийного отключения», — пояснили в Сумыоблэнерго.

В Житомироблэнерго, Харьковоблэнерго и Черниговоблэнерго пока не комментировали применение графиков отключения света 1 ноября.

Почему нет актуальных графиков отключения света

В компании-поставщике электроэнергии Yasno объяснили, почему нельзя составить график аварийных отключений. Есть два типа отключений: аварийные и стабилизационные:

Аварийные отключения происходят, когда выходит из строя какой-то элемент энергетической инфраструктуры. Они могут быть экстренными (связаны с военными действиями; могут быть применены, если из-за обстрелов будут повреждены или разрушены объекты энергетической инфраструктуры) или локальными аварийными, когда энергосети на конкретной ограниченной территории выходят из строя.

«Аварийные отключения невозможно предусмотреть и спрогнозировать как долго они продлятся, поэтому невозможно создать точные графики, которые позволят готовиться к отключениям света», — добавили в компании.

Ранее советница министра энергетики объяснила, почему необходимо усиленно экономить потребление электроэнергии, а также рассказала, почему отключение света происходит не по графику.

Где узнать вероятное отключение света в вашем регионе

ДТЭК Киевские электросети - https://www.dtek-kem.com.ua/ru

Харьковоблэнерго - https://www.oblenergo.kharkov.ua/

ДТЭК Одесские электросети - https://www.dtek-oem.com.ua/ru

Львовоблэнерго - https://loe.lviv.ua/

Херсоноблэнерго - https://ksoe.com.ua/

Винницаоблэнерго - https://voe.com.ua/

ДТЭК Днепровские электросети - https://www.dtek-dnem.com.ua/ru

Запорожьеоблэнерго - https://www.zoe.com.ua/

Черниговоблэнерго - https://chernihivoblenergo.com.ua/

Ужгородоблэнерго - https://zakarpat.energy/

Полтаваоблэнерго - https://www.poe.pl.ua/

Хмельницкоблэнерго - https://hoe.com.ua/

Луцк ( Волыньоблэнерго) - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0

Волыньоблэнерго) - https://energy.volyn.ua/#gsc.tab=0 Тернопольоблэнерго - https://www.toe.com.ua/

Кропивницкийоблэнерго - https://kiroe.com.ua/

Житомироблэнерго - https://www.ztoe.com.ua/

Сумыоблэнерго - https://www.soe.com.ua/

Черкассыоблэнерго - http://www.cherkasyoblenergo.com/

Николаевоблэнерго - https://www.energy.mk.ua/

Черновцыоблэнерго - http://oblenergo.cv.ua/

Ровнооблэнерго - https://www.roe.vsei.ua/

Ивано-Франковскоблэнерго - https://www.oe.if.ua