В Укрэнерго пообещали плановые отключения электроэнергии на этой неделе

31 октября, 06:43
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В Укрэнерго говорят, что график отключения электроэнергии будет плановым (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

В Укрэнерго говорят, что график отключения электроэнергии будет плановым (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что на этой неделе графики отключения электроэнергии в Украине будут плановыми.

"Со следующей недели графики отключения электроэнергии должны стать плановыми. Мы их вводим в новом формате, чтобы облэнерго и местные власти заранее знали, какой объем ограничений будет, и могли составить списки потребителей, которые будут отключены от электроэнергии, и в какие часы", - заявил Кудрицкий.

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Он отметил, что на следующей неделе ожидается похолодание - ведь потребление электроэнергии вырастет. В то же время, в эти выходные обошлось без отключений.

"Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру в таких масштабах и такими темпами, как она делала последние две с половиной недели, то отключения из плановых могут превратиться в аварийные, и света может не быть дольше четырех часов в сутки", - сообщил Кудрицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=FWgLdhRfhfA
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С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически каждый день вводят веерные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=BWzuCZ1qcT0
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Электричество Укрэнерго

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