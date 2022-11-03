В Укрэнерго рассказали детали отключений электричества в пятницу 3 ноября, 22:45 Электричество (Фото:Alexa / Pixabay)

В ряде областей Украины продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Также предусматриваются и аварийный отключения.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

В ведомстве уточнили, что с 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в: Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

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С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений действуют в: Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

В Укрэнерго также добавили, что графики почасовых отключений предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.

«Ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, которая увеличилась из-за повреждений от вражеских обстрелов и сезонного снижения температуры», — говорится в сообщении.

В понедельник, 31 октября, Россия совершила новую массированную ракетную атаку на всю территории Украины. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах Украины. Большинство из поврежденных объектов — энергетические.