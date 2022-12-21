«Введены лимиты потребления». В Yasno рассказали о ситуации в энергосистеме Киева и шансах на приближение к графику 21 декабря, 15:30 Ситуация с электроэнергией в Киеве по состоянию на 21 декабря (Фото:ДТЭК Киевские электросети/фейсбук)

Из-за российской атаки на энергетическую инфраструктуру Киева 19 декабря, ограничения электроснабжения существенно увеличились, многие жители города жалуются на отсутствие света в течение десяти и более часов.

По состоянию на утро среды, 21 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в украинской энергосистеме, сообщило Укрэнерго.

«В связи с чем до всех областей доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений. Пока работают все виды генерации», — говорится в сообщении. По их словам, ситуация в центральном регионе, в частности, в Киеве, остается сложной. Вечером 20 декабря глава Yasno Сергей Коваленко опубликовал в своем Facebook сообщение, где рассказал, что состояние системы в Киеве практически не изменилось, за день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей.

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«На приближение к графику пока даже не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой нужно питать критическую инфраструктуру. Но свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, город в основном с водой и отоплением. В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели поставки хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра… Завтра надеюсь на хорошие новости. Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения — сейчас самое время позаботиться об этом», — подытожил он.



Однако 21 декабря в эфире телемарафона спикер КГВА Михаил Шаманов рассказал, что в ближайшее время прогнозы должны быть оптимистичными, а свет для потребителей подается в режиме аварийных отключений, экстренных. По его словам, переходить на плановые графики отключений пока рано.

Напомним, с Нового года в Украине стартует обмен старых лампочек на более экономичные LED-лампы. Обменять лампы можно будет в отделениях Укрпочты или оставив заявку на портале Действие.