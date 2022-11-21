Плановые отключения 22 ноября будут по всей Украине — Укрэнерго

21 ноября, 21:19
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Отключения света в Киеве 20 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Отключения света в Киеве 20 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Во вторник, 22 ноября, по всей территории Украины будут действовать плановые отключения с полуночи до 24:00. Об этом сообщается в Telegram-канале Укрэнерго в понедельник, 21 ноября.

В компании заявили, что делают все возможное для восстановления стабильного электроснабжения, но украинская энергосистема еще не восстановилась после шести волн российских ракетных ударов.

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В Укрэнерго также напомнили, что графики отключений составляют и применяют облэнерго, а их список можно посмотреть по ссылке.

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«Укрэнерго не отключает конкретные дома, улицы или города, а предоставляет облэнерго только объемы (мегаватты), на которые нужно уменьшить потребление», — добавили в пресс-службе.

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Ранее СЕО компании YASNO Сергей Коваленко заявил, что режим отключений электроэнергии в Украине может продлиться до конца марта 2023 года.

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В компании ДТЭК заявили, что их специалисты работают над тем, чтобы плановые отключения электроэнергии продолжались не дольше 1−2 часов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 18 ноября заявил, что в результате ракетных ударов страны-агрессора России по критической инфраструктуре почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

https://www.youtube.com/embed/7vUIPirXL7c
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Электричество Свет Отключения света Укрэнерго Энергосистема

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