Киев, Львов, Одесса, Харьков. Когда и где будут святить паски на Пасху 2023 в Украине 14 апреля, 08:05 Когда и где святить паски (Фото:style-photo/depositphotos)

Освящение пасок — это традиционный обряд, который проводится в христианских церквях в канун Пасхи. В Украине в 2023 году посетить пасхальные службы и освятить паски можно будет по окончании комендантского часа.

В разных церквях могут быть свои особенности проведения освящения пасок. Обычно паски принесенные верующими в церковь в специальных пасхальных корзинах распределяются между прихожанами. Верующие забирают освященные паски домой, где их используют во время Пасхальной трапезы. Освящение пасок является символическим действием, напоминающим верующим о воскресении Христа и о новой жизни, которую Он дарует своим последователям.

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Когда и где святить паски в Украине

Киев

В каждом из районов Киева есть храмы и церкви, куда киевляне могут понести пасхальные корзины. Но по желанию на Пасху можно посетить главные храмы города:

Свято-Михайловский Златоверхий монастырь ( ул. Трехсвятительская, 6);

ул. Трехсвятительская, 6); Андреевская церковь ( Андреевский спуск, 23);

Андреевский спуск, 23); Свято-Владимирский собор ( бул. Шевченко, 20);

бул. Шевченко, 20); Свято-Михайловский Выдубицкий монастырь ( улица Выдубицкая, 40);

улица Выдубицкая, 40); Церковь Святого Николая Набережного ( ул. Григория Сковороды, 12).

Храмы, соборы и церкви будут открыты для всех верующих для вечерних и утренних молебнов 15 апреля с 15:00 до 23:00, а 16 апреля - с 5:00 до 18:00. Сокращать или отменять комендантский час в Киеве и области не будут, поэтому он будет продолжаться как обычно с 00:00 до 5:00.

Львов

В главных храмах, соборах и церквях города службы по освящению пасхальных корзин будут проходить по следующему расписанию:



Архикафедральный собор святого Юрия: 15 апреля - с 12:00 до 20:00.

Гарнизонный храм святых апостолов Петра и Павла: 15 апреля - с 12:00 до 21:00; 16 апреля - с 6:30 до 17:00.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ: 15 апреля - с 12:00 до 20:00.

Храм святого Архистратига Михаила: 15 апреля - с 14:00 до 20:00.

Храм святых Владимира и Ольги: 15 апреля - с 12:00 до 21:00.

Храм святых Ольги и Елизаветы: 15 апреля - с 14:00.

Церковь Успения Богородицы ВТО: 15 апреля - с 14:00; 16 апреля - с 6:00.

Свято-Покровский кафедральный собор: 15 апреля - с 11:00 до 22:00.

Одесса

В Одессе на Пасху, как и по всей Украине, отменять комендантский час не будут. В этом городе она проходит с 00:00 до 5:00.

Во всех православных храмах города и области освящения пасок будет проходить в субботу 15 апреля с 10:00 до 20:00 и 16 апреля с 8:00 до 19:00.

Харьков

Опираясь на то, что Харьков на период войны является прифронтовой территорией, в городе и области на Пасху будет действовать ряд ограничений. Таким образом, на Пасху 2023 все кладбища будут закрыты, комендантский час отменять не будут.

Местные власти приняли решение, что освящение пасок и пасхальных корзин будет проходить 16 апреля в течение всего светового дня. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей и соблюдать правила безопасности.