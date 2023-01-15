Воры культурного наследия. Ограбление россиянами музеев в Украине может быть крупнейшим со времен Второй мировой — NYT 15 января, 23:03 Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко после обстрела россиянами в ноябре 2022 года (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Российские оккупанты разграбили десятки тысяч экспонатов в музеях Украины, чтобы лишить ее культурного наследия. Международные эксперты-искусствоведы считают, что это может быть крупнейшая кража произведений искусства со времен Второй мировой войны, говорится в материале The New York Times.



Свидетели рассказали журналистам о «тщательно спланированном и организованном на высшем уровне» штурме оккупантами художественного музея в Херсоне. По их словам, в конце октября в центре города перекрыли улицу, а здание оцепили. Туда подъехали пять грузовиков — в течение следующих четырех дней Херсонский областной художественный музей им. О.А. Шовкуненко «был вычищен».

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«Они грузили такие шедевры, которых больше нет в мире, как мусор», — рассказала NYT директор музея Алина Доценко.

По данным украинских следователей и администрации музея, в Херсоне россияне похитили более 15 тысяч произведений изобразительного искусства и уникальных артефактов.

«Они вытащили бронзовые статуи из парков, вынесли книги из прибрежной научной библиотеки, упаковали в коробки 200-летние кости Григория Потемкина, любовника Екатерины II, а также украли енота из зоопарка, оставив после себя пустые клетки, постаменты и разбитое стекло», — пишут журналисты.

Всего оккупанты ограбили или повредили более 30 украинских музеев: несколько в Херсоне, а также во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе. Следователи пока собирают данные относительно культурных потерь, поэтому их количество может расти.

Как пишет газета, по мнению украинских чиновников и международных экспертов, хищение музея вряд ли случайность со стороны россиян или даже «желание получить быстрый заработок на черном рынке».

«Вместо этого они считают, что эти кражи являются широкомасштабной атакой на украинскую гордость, культуру и идентичность, что соответствует имперской позиции президента России Владимира Путина, постоянно унижающего идею Украины как отдельной нации и использующего это как главное обоснование своего вторжения», — говорится в материале.

По данным Минкульта, по состоянию на 25 декабря 2022 года в результате российской агрессии в Украине пострадали 1189 объектов культурной инфраструктуры, в том числе 63 музея и галереи. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить РФ из ЮНЕСКО.

В октябре министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что россияне разграбили почти 40 украинских музеев — ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

