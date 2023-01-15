Воры культурного наследия. Ограбление россиянами музеев в Украине может быть крупнейшим со времен Второй мировой — NYT

15 января, 23:03
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Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко после обстрела россиянами в ноябре 2022 года (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Херсонский художественный музей имени Алексея Шовкуненко после обстрела россиянами в ноябре 2022 года (Фото:Юрий Соболевский/Telegram)

Российские оккупанты разграбили десятки тысяч экспонатов в музеях Украины, чтобы лишить ее культурного наследия. Международные эксперты-искусствоведы считают, что это может быть крупнейшая кража произведений искусства со времен Второй мировой войны, говорится в материале The New York Times.

Свидетели рассказали журналистам о «тщательно спланированном и организованном на высшем уровне» штурме оккупантами художественного музея в Херсоне. По их словам, в конце октября в центре города перекрыли улицу, а здание оцепили. Туда подъехали пять грузовиков — в течение следующих четырех дней Херсонский областной художественный музей им. О.А. Шовкуненко «был вычищен».

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«Они грузили такие шедевры, которых больше нет в мире, как мусор», — рассказала NYT директор музея Алина Доценко.

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По данным украинских следователей и администрации музея, в Херсоне россияне похитили более 15 тысяч произведений изобразительного искусства и уникальных артефактов.

«Они вытащили бронзовые статуи из парков, вынесли книги из прибрежной научной библиотеки, упаковали в коробки 200-летние кости Григория Потемкина, любовника Екатерины II, а также украли енота из зоопарка, оставив после себя пустые клетки, постаменты и разбитое стекло», — пишут журналисты.

Всего оккупанты ограбили или повредили более 30 украинских музеев: несколько в Херсоне, а также во временно оккупированных Мариуполе и Мелитополе. Следователи пока собирают данные относительно культурных потерь, поэтому их количество может расти.

Как пишет газета, по мнению украинских чиновников и международных экспертов, хищение музея вряд ли случайность со стороны россиян или даже «желание получить быстрый заработок на черном рынке».

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«Вместо этого они считают, что эти кражи являются широкомасштабной атакой на украинскую гордость, культуру и идентичность, что соответствует имперской позиции президента России Владимира Путина, постоянно унижающего идею Украины как отдельной нации и использующего это как главное обоснование своего вторжения», — говорится в материале.

По данным Минкульта, по состоянию на 25 декабря 2022 года в результате российской агрессии в Украине пострадали 1189 объектов культурной инфраструктуры, в том числе 63 музея и галереи. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал исключить РФ из ЮНЕСКО.

В октябре министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что россияне разграбили почти 40 украинских музеев — ущерб оценивается в сотни миллионов долларов.

https://www.youtube.com/watch?v=aWHx0aHQJJA&t=4s
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Музей Искусство Культура Херсон Кража Музеи Украины Война России против Украины

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