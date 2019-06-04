ГПУ открыла дело из-за видео захвата Румынией Буковины 4 июня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською НВ Анатолий Матиос НВ

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту публикации в Youtube видеозаписи об оккупации Румынией части Украины.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«По моему рапорту, согласованному с генпрокурором, было зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 110 УК Украины по факту приготовления к совершению неустановленными лицами посягательства на территориальную целостность Украины по предварительному сговору группой лиц, совмещенным с разжиганием национальной вражды», — заявил Матиос.

По данным ГПУ, следователи проверяют версию о специальной информационной операции со стороны спецслужб РФ.

Проведение досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

Напомним, что на Youtube появилось видео о том, как в 2022 году Румыния может с целью защиты своих граждан оккупировать Черновицкую область Украины и часть Одесской области. На видео Румыния захватывает территории Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос из-за провокационного видео созвал совещание руководителей МИД, Генштаба, военной разведки, СБУ и Службы внешней разведки.