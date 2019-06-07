ГПУ обжалует изменение меры пресечения подозреваемому в организации убийства Олешко Сегодня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Громадське Подозреваемого отпустили под домашний арест Громадське

Генпрокуратура обжалует решение суда об изменении меры пресечения Михаилу Сигиду, которого подозревают в организации убийства участника АТО Виталия Олешко с позывным Сармат.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ввиду наличия прямых доказательств, подтверждающих участие подозреваемого в организации убийства Олешко, на судебное решение готовится апелляционная жалоба.

Ранее сообщалось, что Сигиду отпустили под круглосуточный домашний арест.

Накануне заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин допустил, что апелляционный суд может отпустить Сигиду из-за наличия у него «влиятельных связей».

Полиция подозревает 38-летнего бизнесмена из Бердянска Михаила Сигиду в причастности к убийству Олешко и называет его соорганизатором. Его задержали 14 сентября возле торгового центра Амстор в Бердянске.

Подозреваемый — уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях.

Виталия «Сармата» Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.