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ГПУ: Интерпол снял с розыска Януковича

Сегодня, 15:16
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EPA

Интерпол больше не разыскивает Януковича

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Интерпол снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича.

В комментарии Укринформу Сарган отметила, что Януковича больше нет в базах, "поскольку Интерпол считает, что это политическое преследование".

Ранее на пресс-конференции в Москве Янукович заявил, что может поехать в любую страну мира и его нет в базах данных Интерпола.

"Я свободно передвигаюсь по территории России. Более того, я не нахожусь в каких базах Интерпола. И могу выезжать в любую страну мира. Никаких проблем у меня нет", - сказал Янукович.

Он также отметил, что несколько дней назад вернулся в Россию из-за рубежа, где был на лечении.

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил экс-президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ.

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Генеральная прокуратура Украины, которая просила для Януковича 15 лет тюрьмы, отказалась подавать апелляцию на приговор экс-президенту.

Теги:   Интерпол ГПУ Виктор Янукович

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