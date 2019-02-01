ГПУ хочет привлечь следователя СК РФ к ответственности за фабрикацию дел против Яценюка и Яроша
Генеральная
прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности следователя СК РФ Артура Найманова за фабрикацию
дел против ряда украинских политиков и общественных деятелей.
Об этом сообщил
прокурор ГПУ Александр Новиков, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, Найманов
путем фальсификации доказательств пытался незаконно привлечь к уголовной
ответственности бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу организации
Братство Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера движения
Правый сектор, внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша.
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"При отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ (бандитизм)", - заявил Новиков.
На данное время ГПУ уже составила уведомление о подозрении следователю СК РФ.