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ГПУ хочет привлечь следователя СК РФ к ответственности за фабрикацию дел против Яценюка и Яроша

Вчера, 14:44
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Генеральная прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности следователя СК РФ Артура Найманова за фабрикацию дел против ряда украинских политиков и общественных деятелей.

Об этом сообщил прокурор ГПУ Александр Новиков, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, Найманов путем фальсификации доказательств пытался незаконно привлечь к уголовной ответственности бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу организации Братство Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера движения Правый сектор, внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша.

"При отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ (бандитизм)", - заявил Новиков.

На данное время ГПУ уже составила уведомление о подозрении следователю СК РФ.

Теги:   СК РФ Арсений Яценюк Дмитрий Ярош ГПУ

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