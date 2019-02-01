ГПУ хочет привлечь следователя СК РФ к ответственности за фабрикацию дел против Яценюка и Яроша Вчера, 14:44 165 Цей матеріал також доступний українською

Генеральная прокуратура Украины намерена привлечь к уголовной ответственности следователя СК РФ Артура Найманова за фабрикацию дел против ряда украинских политиков и общественных деятелей.

Об этом сообщил прокурор ГПУ Александр Новиков, передает Интерфакс-Украина.

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По его словам, Найманов путем фальсификации доказательств пытался незаконно привлечь к уголовной ответственности бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу организации Братство Дмитрия Корчинского, координатора С14 Сергея Мазура и экс-лидера движения Правый сектор, внефракционного народного депутата Дмитрия Яроша.

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"При отсутствии каких-либо доказательств причастности граждан Украины к преступлениям подписал постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемых... Корчинского, Яценюка, Мазура и Яроша по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса РФ (бандитизм)", - заявил Новиков.

На данное время ГПУ уже составила уведомление о подозрении следователю СК РФ.