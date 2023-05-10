Украинские военные в Донецкой области уничтожили российскую РЭБ и пехоту — видео

10 мая, 00:24
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Расположение РЭБ обнаружили с помощью дрона (Фото:Кадр из видео канала Пресс-служба ГПСУ/YouTube)

Расположение РЭБ обнаружили с помощью дрона (Фото:Кадр из видео канала Пресс-служба ГПСУ/YouTube)

Украинские пограничники помогли другим подразделениям ВСУ уничтожить в Донецкой области российскую РЭБ и вражескую пехоту.

Пограничники с помощью БПЛА выследили расположение российской техники и перемещение пехоты, после чего передали координаты артиллеристам.

«В результате ведения огня под корректировкой военнослужащих ГПСУ, оккупанты потеряли несколько своих бойцов», — сообщили украинские военные.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=TOXdoYojzQs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область РЭБ Война в Украине Пограничник Война России против Украины

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