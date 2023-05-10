Украинские военные в Донецкой области уничтожили российскую РЭБ и пехоту — видео
Расположение РЭБ обнаружили с помощью дрона (Фото:Кадр из видео канала Пресс-служба ГПСУ/YouTube)
Украинские пограничники помогли другим подразделениям ВСУ уничтожить в Донецкой области российскую РЭБ и вражескую пехоту.
Пограничники с помощью БПЛА выследили расположение российской техники и перемещение пехоты, после чего передали координаты артиллеристам.
«В результате ведения огня под корректировкой военнослужащих ГПСУ, оккупанты потеряли несколько своих бойцов», — сообщили украинские военные.