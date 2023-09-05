ГПСУ с 24 февраля зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно выехать из Украины 5 сентября, 17:35 Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)

С начала полномасштабного российского вторжения Государственная пограничная служба зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно пересечь границу.

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, больше всего попыток пересечь границу фиксируется в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска.

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«Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины», — уточнил он о попытках пересечь границу за пределами пунктов пропуска.

Также, по его словам, фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска по поддельным документам.

«С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц», — добавил он.

Демченко сообщил, что больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.

Тех, кто использует поддельные документы и пытается подкупить работников Пограничной службы, передают полиции, сказал он. Для тех, кто пытается пересечь границу по зеленым участкам, по его словам, предусмотрена административная ответственность.