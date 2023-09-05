ГПСУ с 24 февраля зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно выехать из Украины
Андрей Демченко (Фото:Скриншот Media Center Ukraine/Youtube)
С начала полномасштабного российского вторжения Государственная пограничная служба зафиксировала более 20 тысяч попыток незаконно пересечь границу.
Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, больше всего попыток пересечь границу фиксируется в зеленом участке, то есть за пределами пунктов пропуска.
«Всего с 24 февраля прошлого года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, которые пытались незаконно покинуть пределы Украины», — уточнил он о попытках пересечь границу за пределами пунктов пропуска.
Также, по его словам, фиксируются попытки незаконного пересечения границы в пунктах пропуска по поддельным документам.
«С 24 февраля прошлого года в целом разоблачено около 6 200 таких лиц», — добавил он.
Демченко сообщил, что больше всего попыток пересечения границы по зеленым участкам фиксируют на границе с Румынией и Молдовой.
Тех, кто использует поддельные документы и пытается подкупить работников Пограничной службы, передают полиции, сказал он. Для тех, кто пытается пересечь границу по зеленым участкам, по его словам, предусмотрена административная ответственность.