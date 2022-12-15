«Нагнетание ситуации». В ГПСУ рассказали об обстановке на границе с Беларусью 15 декабря, 11:53 Ранее режим Лукашенко объявил о внезапной проверке боеготовности своих войск (Фото:Министерство обороны Беларуси/Twitter)

В Госпогранслужбе Украины заверили, что создания ударной группировки со стороны Беларуси вблизи границы не наблюдается.

Об этом в эфире телеканала Киев сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, своими военными маневрами Беларусь и РФ пока лишь нагнетают обстановку, и ситуация вдоль северной границы остается стабильной.

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«Мы не отмечаем передвижения вблизи границы подразделений вооруженных сил Белоруссии или РФ. Эта проверка боеготовности — это игра на нервах. Потому что до этого они анонсировали и проводили совместные учения с ВС РФ. Они усиливают свою общую группировку войск „союзного государства“. Однако, рядом с границей мы не видим тех необходимых сил, которые могли бы осуществить вторжение в Украину. Мы также не фиксируем создание ударной группировки на территории Беларуси. Поэтому это нагнетание ситуации, как это было раньше», — пояснил Демченко.

Накануне, 14 декабря, режим Александра Лукашенко объявил о внезапной проверке боеготовности своих войск.

По данным мониторинговой группы Беларускі Гаюн, к границе с Польшей и Литвой было переброшено около 20 танков.