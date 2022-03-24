Кремлевский пропагандист удостоился «награды» ГПСУ за наводку на корабли РФ в порту Бердянска 24 марта, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Валентин Гвоздев удостоен «награды» в номинации «Кацапский пропагандон года» (Фото:Скриншот видео канала Звезда)

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко поблагодарил кремлевского пропагандиста Валентина Гвоздева за наводку на корабли РФ, которую он сделал своим сюжетом из порта Бердянска.

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По его словам, корреспондент канала Звезда российского министерства обороны удостоен «награды» в номинации «Кацапский пропагандон года».

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«А побеждает он с подробным телевизионным сюжетом о большом десантном корабле Орск Черноморского флота в порту Бердянска. Конечно, были и другие лауреаты, но при полноте раскрытой темы конкурсная комиссия была единогласна. Отныне Орск и орки, символично, что еще и в Месяц несокрушимости Украины, разлеглись на дне Азовского моря, а другие жестянки сбежали по известному и привычному для них курсу. Желаем пропагандону и других не менее интересных сюжетов для скорой победы Украины над рашистами», — написал Дейнеко у себя в Facebook.

В результате удара ВСУ по захваченному РФ порту Бердянска был уничтожен один большой десантный корабль, а еще три получили повреждения.

Кроме того, оккупанты лишились своих складов с топливом и боеприпасами.

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