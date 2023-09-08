Пограничники не фиксируют перемещение вражеской техники или личного состава на границе Беларуси — спикер ГПСУ

8 сентября, 16:22
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Российские наемники в незначительном количестве остаются на территории Беларуси (Фото:Пресс-служба МВД)

Российские наемники в незначительном количестве остаются на территории Беларуси (Фото:Пресс-служба МВД)

На границе Украины с Беларусью украинские пограничники не фиксируется перемещение техники или личного состава врага.

Об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, ситуация за последнее время не претерпела кардинальных изменений и остается полностью контролируемой силами обороны Украины.

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«Мы не фиксируем ни перемещения, ни техники, ни личного состава каких-либо подразделений, будь то подразделений армии Беларуси или России», — заявил он.

По данным Демченко, российские наемники в незначительном количестве остаются на территории Беларуси. Он добавил, что в последнее время количество представителей частников военных компаний на территории Беларуси существенно снизилось.

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«В дальнейшем их пребывание в целом на территории Беларуси под вопросом после событий, произошедших на территории России 23 августа», — сказал Демченко о возможном убийстве главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что за период с июля по август 2023 года количество военного контингента страны-агрессора РФ в Беларуси сократилось до около 2,1 тысячи человек.

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев говорил, что Россия полностью вывела войска из Беларуси. По его словам, часть военных страны-агрессора были переброшены на Купянское и Лиманское направления.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Беларусь Военная техника Пограничник Война России против Украины

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