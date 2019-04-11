ГП Документ приостановит оформление и выдачу биометрических документов почти на неделю
Государственное предприятие Документ приостановит оформление и выдачу биометрических документов с 17:00 27 апреля по 08:00 2 мая.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, все центры Паспортный сервис не будут работать в эти дни по техническим причинам.
Речь идет об оформлении и выдаче загранпаспорта, ID-карты, вида на временное и постоянное проживание.
В то же время, оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.
С 28 апреля по 1 мая у украинцев будут выходные из-за Пасхи и майских праздников. 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая.