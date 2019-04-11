#
Кристина Бердинских
Финишная прямая. 8 тезисов накануне второго тура
Дмитрий Кулеба
10 тезисов по результатам ПАСЕ
Сергей Фурса
Хотите перемен?
Владимир Спиваковский
Бизнесы будущего уже рулят
Спецтема: Выборы президента Украины

ГП Документ приостановит оформление и выдачу биометрических документов почти на неделю

Сегодня, 16:26
1260
Цей матеріал також доступний українською
ГП Документ приостановит оформление и выдачу биометрических документов почти на неделю - фото

ГП Документ

Сервисные центры не будут работать по техническим причинам

Государственное предприятие Документ приостановит оформление и выдачу биометрических документов с 17:00 27 апреля по 08:00 2 мая. 

Как сообщили в пресс-службе предприятия, все центры Паспортный сервис не будут работать в эти дни по техническим причинам.

Речь идет об оформлении и выдаче загранпаспорта, ID-карты, вида на временное и постоянное проживание.

В то же время, оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование будет осуществляться в штатном режиме.

С 28 апреля по 1 мая у украинцев будут выходные из-за Пасхи и майских праздников. 30 апреля придется отработать в субботу, 11 мая.

Теги:   Документ Биометрический паспорт

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№12)

Есть ли у Пети хоть какой-то шанс догнать Вову?

У Петра Порошенко осталось две недели для того, чтобы убедить электорат: он — более удачная кандидатура на пост главы государства, чем триумфатор первого тура шоумен Владимир Зеленский.

Читать журнал онлайн

Главное

Футбол

Сегодня, 14:06

img
Коноплянка решил сменить клуб - СМИ
Политика

Сегодня, 12:45

img
Скорее всего, результаты соцопроса с лидерством Зеленского подтвердятся - замдиректора КМИС
Политика

Сегодня, 16:52

img
В Киеве "заминировали" агентство, в котором планировалась конференция экс-участника 95 квартала

ТОП 3

События

Вчера, 22:59

img
В центре Киева из автосалона украли четыре автомобиля
3964
События

9 апреля, 21:43

img
Капкан иллюзий. Как более ста лет назад Россия убедила часть украинцев Австро-Венгрии в том, что они "русские"
2615
События

9 апреля, 19:49

img
Керченский конфликт: российский Мемориал признал украинских моряков политзаключенными
2514