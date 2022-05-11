«Опасность сохраняется по всей Украине». Монастырский объяснил, почему отменять комендантский час еще слишком рано
Комендантский час: ограничение и полномочия патрулей (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)
Несмотря на то, что на территории определенных областей нет активных боевых действий, говорить о полной отмене комендантского часа рано.
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Такое заявление сделал глава МВД Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона .
«Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп… Слишком рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже, если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине», — сообщил он.
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