«Опасность сохраняется по всей Украине». Монастырский объяснил, почему отменять комендантский час еще слишком рано 11 мая, 06:58 Цей матеріал також доступний українською Комендантский час: ограничение и полномочия патрулей (Фото:Министерство обороны Украины / Flickr)

Несмотря на то, что на территории определенных областей нет активных боевых действий, говорить о полной отмене комендантского часа рано.

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Такое заявление сделал глава МВД Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона .

«Нам еще придется некоторое время жить с комендантским временем по всей стране. Это та возможность, которая создает правоохранителям условия для успешной отработки сигналов опасности, в частности, для предотвращения деятельности диверсионно-разведывательных групп… Слишком рано говорить о полной отмене комендантского часа на определенных территориях, даже, если там не ведутся боевые действия. Опасность сохраняется по всей Украине», — сообщил он.

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