Известный американский бизнесмен Говард Баффет сегодня посетил Харьковскую область

5 ноября, 23:20
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Говард Баффет посетил Харьковскую область (Фото:ГСЧС)

Говард Баффет посетил Харьковскую область (Фото:ГСЧС)

Известный американский бизнесмен, сын одного из самых богатых людей в мире Уоррена Баффета — Говард Баффет в субботу, 5 ноября, посетил Харьковскую область. Это уже второй его визит в Украину за время полномасштабной войны.

Фото с визита опубликовали в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

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Украинские саперы показали Говарду самые распространенные образцы взрывоопасных предметов (ВНП), которыми заминирована территория Харьковщины, продемонстрировали порядок уничтожения боеприпасов, которые запрещено транспортировать на подрывную площадку и поэтому уничтожаются подрывом на месте обнаружения.

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Как отметили в ГСЧС, Харьковщина наиболее заминирована оккупантами область, где ежедневно от взрывов страдают местные жители деоккупированных территорий.

Бизнесмен также встретился с главой Харьковской ОВО Олегом Синегубовым. В ходе встречи они обсудили финансирование фондов, участвующих в разминировании области.

«Наша задача — ускорить этот процесс», — подчеркнул Синегубов.

Кроме того, говорили о возобновлении критической инфраструктуры, о кризисной помощи в случае чрезвычайных ситуаций во время зимнего периода.

"Говард верит в нашу победу и постоянно поддерживает проекты восстановления нашей страны. Ценим эту помощь", - добавил глава ОВА.

9 июня Говард Баффет приезжал в Киев.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Харьковская область Харьков Уоррен Баффетт Война России против Украины

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