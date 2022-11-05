Известный американский бизнесмен Говард Баффет сегодня посетил Харьковскую область
Говард Баффет посетил Харьковскую область (Фото:ГСЧС)
Известный американский бизнесмен, сын одного из самых богатых людей в мире Уоррена Баффета — Говард Баффет в субботу, 5 ноября, посетил Харьковскую область. Это уже второй его визит в Украину за время полномасштабной войны.
Фото с визита опубликовали в госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Украинские саперы показали Говарду самые распространенные образцы взрывоопасных предметов (ВНП), которыми заминирована территория Харьковщины, продемонстрировали порядок уничтожения боеприпасов, которые запрещено транспортировать на подрывную площадку и поэтому уничтожаются подрывом на месте обнаружения.
Как отметили в ГСЧС, Харьковщина наиболее заминирована оккупантами область, где ежедневно от взрывов страдают местные жители деоккупированных территорий.
Бизнесмен также встретился с главой Харьковской ОВО Олегом Синегубовым. В ходе встречи они обсудили финансирование фондов, участвующих в разминировании области.
«Наша задача — ускорить этот процесс», — подчеркнул Синегубов.
Кроме того, говорили о возобновлении критической инфраструктуры, о кризисной помощи в случае чрезвычайных ситуаций во время зимнего периода.
"Говард верит в нашу победу и постоянно поддерживает проекты восстановления нашей страны. Ценим эту помощь", - добавил глава ОВА.
9 июня Говард Баффет приезжал в Киев.