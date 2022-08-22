В ОК Юг рассказали, готовятся ли удары по Крымскому мосту 22 августа, 11:22 Решение о возможном ударе по Крымскому мосту будет приниматься военным руководством (Фото:most. life)

В оперативном командовании Юг прокомментировали возможность нанесения Вооруженными силами Украины ударов по Крымскому мосту.



Как заявила в эфире телеканала FreeДом руководитель объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, такое решение будет приниматься военным руководством Украины.

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«Здесь нужно говорить не только о технической готовности, но и о военной целесообразности. А это прерогатива высшего военного руководства. Я думаю, что оно у нас абсолютно достойное, мудрое и грамотное. Дождемся их решения», — сказала она.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявлял, что Крымский мост должен быть уничтожен.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сообщал, что Россия очень тщательно охраняет Крымский мост.



«У них почти каждый день проходят учения. Количество ПВО, которое они поставили по охране этого объекта, просто безумное. Это говорит о том, что они довольно серьезно относятся к тому оружию, которым располагают наши войска», — говорил Данилов.

О вероятности того, что Украина может нанести удар по Крымскому мосту, стали писать СМИ и сообщать военные эксперты после того, как на оккупированном полуострове произошла серия взрывов на военных объектах РФ.

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