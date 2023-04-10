В ВСУ назвали признак вероятной подготовки РФ к новой атаке по Украине 10 апреля, 14:58 Россияне активизировали работу своих беспилотников, большинство из них сбивают ВСУ (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook)

Российские оккупанты активизировали использование беспилотников вдоль линии фронта, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового удара по Украине.

Об этом сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Их беспилотники активны и сбор информации в этом случае говорит о том, что враг выискивает новые способы поражения на дистанции. Они собирают информацию о том, какое поражение было бы максимально эффективно. Именно активизация БПЛА вдоль линии и побережья говорит о том, что вполне вероятно могут быть подготовлены какие-то атаки», — пояснила она.

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Гуменюк также призвала не недооценивать врага.

Войска РФ существенно снизили частоту массированный ракетных ударов по Украине.

В украинской разведке заявили, что Россия будет продолжать наносить ракетные удары, но их массированность и частота будет зависеть от способности накопить запасы.



Оккупанты наносят точечные удары по прифронтовым городам.