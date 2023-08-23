Большинство украинцев против компромиссов с Россией, 23% за начало переговоров в случае усиления обстрелов — опрос 23 августа, 10:03 Сине-желтый флаг устанавливают на Михайловской площади ко Дню Независимости Украины, 22 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Подавляющее большинство украинцев не хочет идти на компромиссы со страной-агрессором Россией, чтобы прекратить развязанную ею полномасштабную войну. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова, опубликованного 22 августа.



Когда речь идет об уступках, то согласно ему:

менее 5% украинцев готовы к территориальным:

18% — готовы поступиться будущим членством Украины в НАТО;

13% — готовы к сокращению ВСУ в мирное время, что якобы обсуждали в Стамбуле в 2022 году;

не более 17−18% готовы предоставить русскому языку официальный статус или отказаться от политики декоммунизации в угоду Кремлю.



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Фото: Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Несколько большую готовность идти на уступки (кроме территориальных) демонстрируют респонденты на юге и чуть больше — на востоке Украины. Однако даже в этих регионах большинство опрошенных считает неприемлемыми любые из рассматриваемых уступок, говорится в отчете.

Также около половины респондентов, которые считают, что «ради мира стоит идти на любые компромиссы" (всего таких 8%), на самом деле считают вышеупомянутые уступки со стороны Украины неприемлемыми (в случае территориальных уступок — 2/3). Из тех опрошенных, по мнению которых «можно идти на компромиссы, но не на все», 2/3 считают неприемлемыми никакие уступки со стороны Украины, свидетельствует анализ.

Фото: Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Фото: Демократические инициативы им. Илька Кучерива

31,5% респондентов согласны с предположением, что западные партнеры могут существенно снизить поддержку Украины, если в течение ближайших 3−4 месяцев значительных успехов в ходе контрнаступления не будет. Однако около 46% не разделяют такого мнения.

Фото: Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Относительное большинство украинцев — 42% — считают, что если Россия усилит ракетные обстрелы украинских городов, что приведет к увеличению жертв среди гражданских, Украина все равно должна продолжать воевать, несмотря ни на что.

Почти 21% респондентов хотел бы попробовать заморозить конфликт, но не идти на уступки России. Еще 23% опрошенных считают, что в случае активизации ударов стоит начать переговоры со страной-агрессором о прекращении войны.

Фото: Демократические инициативы им. Илька Кучерива

Опрос проводился с 9 по 15 августа 2023 года во всех регионах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где есть оккупированные территории, а также Крыма. Всего пообщались с 2019 респондентами в возрасте от 18 лет.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.