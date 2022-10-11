В оперативном командовании анонсировали объявление об освобождении новых населенных пунктов на юге Украины

11 октября, 15:07
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Командование готовит новое объявление об освобождении населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Командование готовит новое объявление об освобождении населенных пунктов (Фото:Генштаб)

Военное командование в согласовании с президентом Владимиром Зеленским готовит объявление об освобождении новых населенных пунктов на юге Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, сообщение появится тогда, когда оно будет достаточно безопасным для освободивших их подразделений и для гражданского населения, которое будет пытаться вернуться.

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Гуменюк сказала, что есть положительные новости об освобождении новых населенных пунктов.

Ранее Гуменюк заявляла, что Силы обороны Украины продолжают освобождать оккупированные территории на южном направлении.

7 октября она сообщила, что площадь освобожденных территорий в Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров.

https://www.youtube.com/embed/lb3WuKDYX5U
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

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