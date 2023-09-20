В ГУР предупредили об угрозе повторения атак на энергетику Украины: Россия проводит разведку состояния объектов 20 сентября, 15:55 Энергетики готовятся к возможному повторению ракетных и дроновых атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины (Фото:Укрэнерго/Facebook)

Россия проводит разведку состояния объектов энергетической инфраструктуры Украины, существует угроза повторения массированных ракетных атак в осенне-зимний период.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

«Украина и к такому сценарию усиленно готовится. К сожалению, думать, что государство-агрессор откажется от практики террористических ударов нет. И мы должны серьезно к этому относиться», — отметил он.

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Юсов пояснил, что темпы производства ракетного вооружения у российских оккупантов не позволяют им пополнять те запасы, которые были. Однако они накапливают ракеты.

Представитель ГУР напомнил, что в прошлом году самая многочисленная ракета атака РФ по Украине была с применением 120 ракет одновременно. На данный момент у противника нет запасов для такой интенсивности и количества ударов нет.

Он также не стал конкретизировать даты, когда могут снова начаться массированные удары по украинской энергетике.

«По времени мы не будем анонсировать или заводить календарь. Но обычно такой сценарий отрабатывается», — резюмировал Юсов.

С октября прошлого года Россия активно наносила масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. В течение нескольких месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг привлекал десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности в энергосистеме Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели вызвать в Украине полный блэкаут.

9 сентября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Там обсуждали защиту энергетики и портовой инфраструктуры от российских атак.

По данным британской разведки, несмотря на то, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, вероятно, будут продолжаться этой зимой, прошлой зимой Украина продемонстрировала, что имеет квалифицированную рабочую силу и опыт, необходимые для обслуживания энергетической сети даже в военных условиях.