«К чему-то готовятся». В ВСУ рассказали о российских кораблях с Калибрами в Черном море 26 декабря, 13:12 РФ бьет по объектам критической инфраструктуры Украины с октября (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters)

Войска РФ могут готовиться к новому массированному ракетному удару, учитывая маневры российских кораблей в Черном море.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, «очевидно, что россияне к чему-то готовятся».

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«Сейчас в море один надводный, два подводных ракетоносителя, что в общей сложности составляет 16 ракет типа Калибр. Помним о том, что у них есть такое тяготение к повторению более или менее для них значимых операций. Поэтому если вспомнить 5 декабря, как они готовились к массированному ракетному удару, когда выводили и ракетоносители в море, и поднимали стратегическую и тактическую авиацию, в принципе все очень похоже», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что ВСУ отдают себе отчет, что возможен новый массированный удар, и готовы к нему.

При этом Гуменюк подчеркнула, что возможны и точечные удары по Украине.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что готовятся к возможному массированному удару РФ по Украине.

Перед этим начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что у России хватит ракет еще на два-три массированных обстрела.

За 2,5 месяца оккупанты совершили уже девять массированных атак на украинские города, на некоторое время оставляя без света миллионы украинцев. За раз РФ выпускает десятки ракет, иногда с применением дронов-камикадзе.



