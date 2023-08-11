Ситуация в Черном море. Гуменюк предупредила о подготовке новых ракетных атак РФ

11 августа, 09:28
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РФ завела ракетоносители в пункты базирования, но готовится к новой атаке (Фото:kchf.ru)

РФ завела ракетоносители в пункты базирования, но готовится к новой атаке (Фото:kchf.ru)

Россия завела все свои ракетоносители в Черном море в пункты базирования, но идет подготовка к новой атаке.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

«Сейчас в Черном море десять кораблей — пограничных и судов обеспечения. Среди них ракетоносителей нет. Вчера был заведен в пункт базирования подводный носитель ракет», — пояснила она.

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По словам Гуменюк, российские оккупанты сейчас проводят мощную воздушную разведку, это может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам.

«Мы наблюдаем активность БПЛА и авиации. По всей вероятности, таким образом они выискивают цели для будущих ударов», — резюмировала она.

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4 августа Новороссийск Краснодарского края РФ атаковали два морских дрона. После этого появилось видео с большим российским десантным кораблем Оленегорский горняк, который сильно наклонился на левый борт, что может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков. Судно отбуксировали в порт.

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Также вблизи Крымского моста прогремели мощные взрывы. Повреждения получил российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ. Судно начало тонуть в Керченском проливе. На утро в СБУ подтвердили спецоперацию по подрыву российского танкера с помощью надводного дрона.

После этого Россия рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море, среди оккупантов появилась «небольшая паника».

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черное море Ракетные удары Война России против Украины

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