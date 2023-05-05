« Нация победителей». Новые адско-юмористические ролики получили название « Готовим победу». Украинская гемблинговая компания СOSMOLOT продолжила серию патриотической рекламыНация победителей». Новые адско-юмористические ролики получили названиеГотовим победу».

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«Готовим победу» — это четвертая патриотическая рекламная кампания онлайн-казино СOSMOLOT с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В новых зрелищных роликах жители Ада призывают украинцев в ожидании победы делать все возможное, чтобы она наступила как можно быстрее.

Главным героем кампании снова стал Черт, уже знакомый зрителям по предыдущим кампаниям, и его помощники. В течение весны выйдет 12 ярких роликов, которые еще раз в юмористической форме укажут захватчикам на их место.

В СOSMOLOT креативно подошли к главной теме, которая занимает мысли украинцев — пути к победе в этой жестокой войне. Каждое видео переполнено узнаваемыми ассоциациями и отсылками к текущим событиям, тонким юмором и троллингом, которые ежедневно поддерживают боевой дух украинцев и придают силы двигаться дальше, отличается кинематографичностью, ярким сюжетом, зажигательной хореографией и виртуозными вокальными партиями.

Кроме того, каждый из них наглядно объясняет, как важно каждому на своем месте делать все возможное для победы: работать и платить налоги, как это делает компания СOSMOLOT, возобновив полноценную работу в первые месяцы после полномасштабного вторжения, делать посильные донаты, участвовать в волонтерстве, и напоминает, насколько важно говорить по-украински, слушать украинское, потреблять украинское, а не контент враждебной страны.

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«Слоган нашей новой рекламной кампании — „Готовим победу“. Это действительно призыв к украинцам делать все, чтобы победа пришла как можно скорее. В ней мы продолжаем тему „Нация победителей“, которую мы задали в наших рекламных роликах с марта прошлого года, — объясняет идею новой кампании Head of Brand COSMOLOT Растислав Риго, — это наша реакция на постоянные изменения в украинском обществе во время войны».

Растислав Риго Head of Brand COSMOLOT

К работе над кампанией СOSMOLOT пригласили известного украинского хореографа-постановщика Константина Гордиенко, хореографа балета Freedom. В роликах «Готовим победу» креативная команда сделала акцент на сочетании музыки и хореографии.

«Для работы над этой кампанией мы нуждались в очень опытном хореографе, который нам помог бы сделать движения героев естественными, слаженными. И именно такой хореограф Константин Гордиенко. В работе над каждой рекламной кампанией мы уделяем большое внимание, чтобы каждый ролик был сделан качественно и кинематографически в совершенстве. Для этого мы привлекли к съемкам профессиональных танцоров», — добавляет Растислав.

В «Готовим победу» СOSMOLOT продолжает тему Ада из предыдущей кампании. Именно он ждет всех без исключения пришедших с войной на украинскую землю. Ад, бесы и черти — это метафора, отражающая жестокие условия, в которых сейчас приходится жить и работать в Украине. Адские существа олицетворяют ярость, ненависть, которые переполняют в эти дни украинцев, и, если бы не юмор и несокрушимость, присущие народу, такая концентрация негативных эмоций способна сжечь любого. Именно поэтому рекламные ролики удачно отражают отношение украинцев к текущей ситуации: «накормить оладьями с родной землей», «начинить гранатами свинособаку», «круто как сто чертей», «шинкуем, рубим, складываем в пакеты» и т. д. Итак, как и украинцы на Земле, черти и бесы в воображаемом Аду делают свое дело, приближая заветный день.

Фото: СOSMOLOT

Открывают серию роликов две истории об адской кухне, где черт появляется в роли виртуозного шеф-повара. Они отражают слоган кампании «Готовим победу» и построены на игре слов.

В адской юмористической форме, которая присуща всем роликам из патриотической линейки, СOSMOLOT благодарит украинских женщин за их мужество, выносливость, целеустремленность и несокрушимость. Спасибо как женщинам, вставшим в ряды ВСУ с оружием в руках, спасающим жизнь военных на фронте, став боевыми медиками, так и женщинам, которые остались дома и работают, воспитывают детей, берегут уют в семье, волонтерят и т. д.

Среди всего разнообразия тем, затрагиваемых в этой рекламной кампании СOSMOLOT, нашлось место и для предупреждения тем, кто за более чем год полномасштабной войны до сих пор верит российской пропаганде, читает новости, слушает музыку, смотрит фильмы враждебной страны. «В наших роликах мы отражаем мысли, чувства и пожелания в адрес врагов, присущие украинскому обществу. Кроме того, в роликах мы достигли того компромисса, когда многое остается за кадром, но зритель прекрасно понимает контекст и может самостоятельно представить, додумать, выстроить ассоциативную цепочку», — объясняет Растислав Риго.

В «Готовим победу» СOSMOLOT также вместе с украинцами отметит День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны 8 мая, дождется и громко отметит очередную круглую цифру — 200 тысяч «хороших россиян», которой непременно порадуют украинцев ВСУ.

Работа над масштабной рекламной кампанией длилась около месяца от идеи до завершения съемок. Над ней работала украинская студия Магай Продакш, которая сотрудничала с СOSMOLOT над всей адской и мифической линейкой рекламы. За это время, по словам Растислава Риго, они превратились в единую команду, в которой у каждого из ее участников есть возможность высказаться, поспорить, аргументировать свое мнение, за счет чего достигается идеальный результат. Это одно из самых приятных впечатлений Растислава от сотрудничества как с украинской командой, так и с режиссером Виталием Ярмаком.

«Я очень горжусь нашей небольшой командой. Имея опыт работы в крупных сетевых агентствах, могу уверенно отметить гармоничность работы по всем профессиональным направлениям. Конечно, в результате такой масштабной рекламной кампании работало меньше людей, чем могло работать до войны, тем не менее мы успешно справились как с предыдущими, так и с новой кампанией», — отметил он.

Хореограф Константин Гордиенко также остался очень доволен своим участием в рекламной кампании «Готовим победу».

«Я как режиссер и хореограф люблю работать в рекламе, а когда на пути встречается столь профессиональная команда, как была у нас — это удовольствие. Лично я вижу рекламу COSMOLOT минимум по два раза в день, а теперь смотрю на то, что было создано с моей помощью — и это невероятно приятно», — говорит Константин.

COSMOLOT

Он отмечает, что его задачей в «Готовим победу» было создать ощущение мюзикла, добавляя хореографию и пластичность в движения актеров, а команда, с которой пришлось работать, оказалась невероятно профессиональной.

«Мне больше всего понравилась работа с актерами, потому что для того, чтобы в кадре все выглядело естественно, все движения были живыми, мне нужно было ближе познакомиться с каждым из них и понять их личную пластику, свойственные им движения и превратить их в полноценную композицию. И мне кажется, что мы хорошо над этим поработали», — добавил он.

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Константин Гордиенко подчеркнул, что такие ролики, которые выходят в рекламной кампании «Готовим победу», сейчас особенно уместны, потому что «кто поддержит нас, украинцев, хорошей шуткой, как не мы сами».

«Украинцы всегда славились чувством юмора, а сейчас количество шуток и мемов, созданных во время войны, высмеивая россиян, невозможно сосчитать. Благодаря крутой команде сценаристов и тех, кто создавал песни, линейка роликов COSMOLOT — очень тонко продуманная и хорошая шутка над пришедшими к нам захватчиками.

Сейчас, во время войны, каждый человек на любом месте — очень важный винтик в большом механизме, который ведет нас всех к победе. «Готовим победу» — это очень точный слоган, потому что только вместе мы скорее победу приблизим", — отметил украинский хореограф.