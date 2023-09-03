Игнат объяснил, как Украина готовится к возможным массированным ударам РФ осенью 3 сентября, 12:58 Украина нарастила возможности ПВО, готовясь противостоять массированным удара РФ (Фото:Воздушное командование Центр/Facebook)

Украина укрепляет свои силы ПВО, готовясь к возможным массированным ударам РФ по объектам критической инфраструктуры осенью.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

По его словам, у страны-агрессора уже нет такого запаса ракет, как ранее, однако она увеличивает производство дронов.

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Игнат подчеркнул, что Украина готовится отражать атаки.

«Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. У нас только осенью появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире. Как шутят наши зенитчики, винегрет», — пояснил он.

Представитель Воздушных сил ВСУ добавил, что все западные системы ПВО дополняют также и советские образцы, такие как С-300 и Бук.

«Весь этот, как говорят, винегрет или солянка, работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая, и приходится локально организовывать ПВО, защищая города и стратегические гособъекты», — уточнил он.

Игнат также подчеркнул, что систему ПВО могли бы дополнить истребители F-16.

Войска РФ могут снова начать кампанию массированных обстрелов Украины осенью и зимой, как это было в прошлом году в аналогичный период. Тогда в стране действовали экстренные отключения электроэнергии.