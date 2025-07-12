— Поговорим о той ветеранской политике, которая сейчас реализуется Министерством, в частности в части свежей презентации, которая состоялась, это приложение Ветеран PRO. Госпожа Наталья, расскажите подробнее, что оно дает в прикладном смысле для ветеранов?

Реклама

— Как министерство, как страна мы шли достаточно долго к тому, чтобы сделать опе-stop shop (универсальное место — Ред.) для ветерана, чтобы все услуги и сервисы были в одном месте. И мы начали это сотрудничество с Министерством цифровой трансформации в начале года. И в конце концов уже смогли анонсировать и выпустить, ветераны уже увидели услуги, которые конкретно для них заточены.

— А это в Дии?

— Это прямо в Дии, да. Поскольку ветеран — это прежде всего гражданин Украины, и он пользуется всеми остальными цифровыми услугами государства, то мы пошли не через создание отдельного приложения, а через интеграцию дополнительного ветеранского пространства, как сказал Михаил Альбертович [Федоров], для самых прокачанных украинских граждан.

Читайте также: В Дії появился раздел со всеми сервисами для ветеранов и ветеранок

Сейчас мы туда переместили те услуги, те сервисы, которые уже были в Дия или на портале Дия. И добавили новую услугу — поиск специалиста сопровождения. Это все усилия, направленные на то, чтобы человек, который увольняется из рядов Вооруженных сил, мог получить понятный маршрут, что делать с документами, с выплатами, с гарантиями, которые дает государство и тому подобное. Это проект, который мы реализуем с конца прошлого года.

Сейчас 1400 специалистов трудоустроено по Украине. Мы продолжаем увеличивать эту численность, обучаем их, повышаем их квалификацию. И они уже работают с ветеранами. С момента начала работы специалистов сопровождения ими обработано где-то 230 тысяч обращений ветеранов, ветеранок, семей погибших.

— Как это работает? Начнем, возможно, с общего представления. Какие сейчас услуги доступны в цифровом формате? Потому что я, готовясь к нашему общению, нашел одну из цитат Маси Найема. Понятно, что он один из известных ветеранов, он сейчас занимается ветеранской политикой. Что он в свое время говорил? Он говорит, что пытался воспользоваться единственной льготой, о которой знал — оформить субсидии на оплату коммунальных услуг. Но это выглядело скорее как издевательство, а не помощь. Что сейчас доступно ветеранам в цифровом формате, чтобы это не было издевательством?

— Из того, что уже есть, именно в цифровом формате, в Дие, это те услуги, которые раньше были. Это субсидия на ЖКУ, это Е-восстановление для тех, у кого жилье пострадало в результате обстрелов и тому подобное.

— У ветеранов какие-то особые условия на ее восстановление?

— Нет, такие же, но мы упрощаем, чтобы не надо было искать, а где это найти. Мы это сводим в одно понятное место. И сейчас он еще может найти специалиста сопровождения, человека, который в твоей общине скажет: «Василий, Николай, Петр, Татьяна, нам надо с тобой сейчас заполнить вот эту заявку, для того, чтобы ты, например, стал в очередь на жилье, которое через программу Минветеранов реализовывается. Мы с тобой заполняем заявку, подаем, ты теперь в очереди такая-то». И у нас идут следующие итерации, и будут услуги сюда добавляться.

Что у нас сейчас в приоритете добавить в приложение? Это найти своего стоматолога, чтобы получить стоматологическую услугу, которая у нас еще с прошлого года, до 60 тысяч гривен. Государство оплачивает зуболечение, зубопротезирование ветерану. Найти своего семейного врача. В этом году вместе с Министерством здравоохранения мы начали дополнительные услуги в пакете программы медицинских гарантий у семейного врача, у врача первичного медицинского звена, для того, чтобы ветеран имел дополнительные реабилитационные услуги, патронажные услуги и тому подобное.

— А что это за услуга?

— Эта услуга предусматривает, что семейный врач, обслуживая ветерана, подписывая с ним декларацию, предоставляет дополнительные услуги, которые не предусмотрены для гражданского. и дополнительную оплату получает. И сейчас у нас, кстати, неплохая динамика, у нас 43 или 44% всех поставщиков первичной медицинской помощи законтрактовали с НСЗУ для того, чтобы обслуживать ветеранов.

— А что это за перечень дополнительных услуг?

— Я сейчас из головы вам их не скажу. Из тех, что на поверхности, я могу вспомнить, это патронаж, можно отправить медсестру, проверить в каком состоянии человек.

— Например, надо прокрапаться и можно получить эту услугу?

— Да, можно [получить] дополнительные услуги по реабилитации опорно-двигательного аппарата, потому что мы понимаем, что человек, который провел время на фронте, носил бронежилет, вооружение, получал ранения, он требует дополнительного внимания к опорно-двигательному аппарату и так далее. Вот такие вещи. Реабилитация.

Читайте также: Украинские ветераны стали моделями на показе адаптивной одежды

Сейчас тоже для того, чтобы получить направление на реабилитацию, надо понять, куда ты бы хотел пойти на реабилитацию. Это сложно. Я даже сама понимаю, что если бы мне надо было сейчас найти заведение, то мне надо сделать несколько шагов. Мы загрузим эти заведения. Их можно будет найти, ближайшее к себе заведение, через Дию, так как сейчас можно уже найти специалиста. Заказать протез. Мы это будем заводить сюда.

Найти работу. Полтора месяца назад мы, как Министерство, вместе с нашим учреждением Украинский ветеранский фонд, запросили дашборд, в котором вакансии, где приоритет отдается ветерану. Мы тоже его подключим сюда, будет кнопочка «найти работу» и ты попадаешь сразу в систему, которая помогает тебе написать резюме. Мы начали со специалиста, с тех услуг, которые уже были. И сейчас будем постепенно приобщать те, которые еще не оцифрованы полноценно.

— Мне кажется сейчас, что наше государство как стояло, так и стоит перед экзистенциальным вызовом во многих процессах. Многие говорят о том, как нам нужно мобилизацию делать. И ветеранская политика — это часть мобилизации, что происходит после демобилизации, это влияет на то, чтобы человек шел служить. Если поставить одну из первопричин того, почему люди не идут служить, они говорят, «а меня потом бросят. Я никому не стану нужен». Я не стану нужен государству в плане того, что мою семью никто не обеспечит, меня как ветерана. Я просто перестаю получать деньги, высокие выплаты, которые я получаю как боевые. В этом контексте какие у нас возможны сдвиги, или они возможно уже есть, а мы о них не знаем?

— Они есть. Более того, я хочу сказать, что так работает информационное поле. «Все плохо» у нас разлетается очень хорошо, «все хорошо» у нас разлетается плохо, к сожалению.

То, какой шаг сделала Украина с точки зрения реабилитации, например, это колоссальный шаг. К нам, когда приезжают партнеры, они удивляются, насколько у нас сейчас разветвленная сеть и качественной реабилитации уже есть по Украине. Например, такие суммы средств, которые сейчас государство выделяет для военнослужащих на протезирование, это тоже уникальные вещи. И основная проблема — это отсутствие этих знаний.

Поэтому я снова вернусь к нашему первому вопросу. Почему для нас, как для Министерства, как для правительства, для всех, с кем мы работаем, важно, чтобы ветеран, ветеранка или будущий ветеран или ветеранка могли понимать, а что будет потом. Для этого мы и делаем доступ через Дию, плюс упрощаем процедуры. Потому что я сама как человек, сталкиваюсь тоже с кучей вопросов. И я не люблю решать бюрократические задачки. Но бюрократия, с одной стороны, это не для того, чтобы сделать кому-то плохо. Так работает система, так работают государственные средства, которые для того, чтобы могли быть каким-то образом выплачены, должны быть все необходимые документы и тому подобное.

Поэтому что сейчас делается? Во-первых, мы в прошлом году приняли стратегию ветеранской политики. Впервые в Украине. И под эту стратегию каждое министерство разработало свой ведомственный план. Сейчас мы действуем синергетически и согласованно.

Более того, свои планы разработала каждая областная военная администрация. И мы тоже пошли в одном направлении, в одной системе, в одной логике. Мы сейчас усиливаем постоянное информирование, в частности благодаря таким выходам интервью, когда человек может понять, что окей, если я пойду на страницу Минветеранов в Фейсбуке, я увижу, а как сделать это, как сделать это, как сделать это.

Мы трудоустраиваем специалистов, которые уже знают, как это сделать. 40% из наших специалистов — это либо ветераны, либо семьи военнослужащих, либо ветеранов, либо семьи погибших. Люди, которые сами в этой системе, которые знают, что, куда и как. И они помогают в навигации.

Что еще делается? Мы сейчас настраиваем также систему информирования в воинские части. Это система взаимодействия службы сопровождения в воинской части со специалистом сопровождения. Службы сопровождения были утверждены постановлением прошлого года. Если не ошибаюсь, это было в августе. По образцу успешных кейсов, как в Третьей штурмовой, где человек не чувствует себя брошенным, сейчас формируется служба сопровождения в каждой бригаде.

— В третьей штурмовой это называлась патронатная служба?

— Патронатная служба, но назвали службу сопровождения, потому что в государственном лексиконе патронатная служба — это очень конкретное юридическое определение, которое касается другой функции.

Мы сейчас предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы человек понимал, если меня ранят или что-то со мной произойдет, я не останусь один. Хотелось бы, чтобы мы могли больше эту информацию доносить. Хотелось бы, чтобы человек, который воюет, имел время и возможности осознать. Потому что я абсолютно четко понимаю, что когда ты воюешь, тебе прямо сильно не до того, чтобы вникать в маршрут во время лечения и так далее. Это происходит и тогда ты только начинаешь понимать.

Мы сейчас специалиста сопровождения размещаем прямо в лечебных учреждениях. Для чего? Попадает боец с ранением, специалист сопровождения прямо в учреждении приходит к его кровати и смотрит, каких документов человеку не хватает, где надо сконтактироваться с воинской частью, чтобы что-то предоставили, где необходимо восстановить паспорт. И организовывается все это еще во время прохождения лечения.

Это такое бутылочное горлышко, к сожалению, которое у нас есть, через которое проходят большинство наших людей, которые идут потом на увольнение. Это те такие системные вещи, в которых мы выстраиваем сейчас инфраструктуру — цифровую и офлайновую.

— Я так себе подумал, не хватает, наверное, информирования, чтобы понять этот шаг, этот путь человека, который получил ранение. Он получил ранение, попадает в больницу и там, как вы говорите, включается оффлайновая составляющая, где человек из подразделения сопровождения оформляет все необходимые документы. Врачи работают по своей сфере — лечат человека, иногда возвращают к жизни. Человек получил такое ранение, которое не позволяет дальше продолжать службу. Далее идет медкомиссия, ВВК и исключение человека из числа военнослужащих. До этого этапа разные бывают истории, человек может получать определенную зарплату от воинской части. До 12-ти месяцев, если это произошло. Если после 12-ти месяцев, здесь у нас должен возникать так называемый гэп. Что делать?

— После 12-ти месяцев — увольнение, прохождение МСЭК.

— Автоматически?

— Пока не автоматически, но такой небольшой спойлер. Мы делаем сейчас большую цифровую услугу. Пять министерств задействованы в этой услуге: Министерство цифровой трансформации, Минветеранов, Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство социальной политики. И эту услугу мы между собой называем путь раненого.

Она направлена на то, что с момента ранения документы, выплаты и все эти дела шли в цифровой среде без необходимости человеку самому заниматься этими документами. И уже в конце июля мы планируем выпустить в прод первую итерацию и до конца года полностью закрыть этот цифровой блок. Он должен сильно упростить жизнь нашим раненым и их семьям.

— Человек увольняется, может иметь увечье. И у него есть инвалидность. Он в какой-то степени не может полностью себя обеспечить, свою семью и здесь нужна помощь, стимуляция от государства. Вы говорите о том, что человек может получить перечень компаний, куда может пойти и приобщиться к работе? Потому что в какой-то момент человек выпадает из государственного обеспечения, но и не может сам себя обеспечить.

— Да. Во-первых, сейчас прорабатывается, чтобы не было паузы между увольнением и прохождением МСЭК, то есть приобретением статуса лица с инвалидностью вследствие войны, которое получает соответствующую пенсию по инвалидности.

Относительно трудоустройства, это очень интересный вопрос, потому что занятость — это лучшая реабилитация. Однозначно, человек проходит через медицинскую реабилитацию. Сейчас есть и куча дополнительных методов — абилитационные, эрготерапия, удлиненная эрготерапия, когда человек учится жить в своем новом теле, обслуживать себя и тому подобное. Но для достоинства, для ощущения своей состоятельности очень важно, во-первых, научиться уметь самостоятельно себя обслужить и иметь какую-то цель, какую-то цель, чувствовать свою нужность в гражданской жизни.

И здесь у нас есть возможности сейчас и общественной деятельностью заниматься, и спортом, и на работу идти, и открывать собственный бизнес. Сейчас эти возможности есть, причем их много, и они разнообразны. Они есть от государства, они есть от бизнеса. Бизнес очень радует и показывает, насколько мы как общество трансформируемся, причём трансформируемся ментально. Бизнес сам предлагает [варианты] и по трудоустройству, и по поддержке бизнеса ветерана. И международные партнеры тоже очень много инициатив в этом направлении делают.

Мы как Министерство, которое является координатором ветеранской политики, и в постоянном взаимодействии с ветеранами, понимает эти боли, где необходимо включаться, мы координируем и стараемся направить усилия туда, где наибольшая нехватка интеллектуального, финансового, инфраструктурного ресурса и тому подобное.

— А куда сейчас эти все ресурсы могут быть направлены? Потому что я вспоминаю опрос ветеранского фонда 2023 года, более 60% ветеранов стремились открыть свое дело. Это объясняется понятной историей, поскольку, во-первых, тебя выдернуло из гражданской жизни, ты стал подчиненным лицом в армии, а потом ты хочешь, вырвавшись из этого круга, отвечать сам за себя, а не кому-то подчиняться. Какая сейчас тенденция?

— Сейчас тенденция, во-первых, что у нас те ребята и девушки, которые получали ранения 2022-го, 2023-го, уже завершают лечение, реабилитации и начинают искать свое место в жизни. Мы видим очень высоченный всплеск активности сейчас в ветеранском спорте. Каждый раз я стараюсь приезжать на соревнования, чтобы пообщаться, поддержать. И для меня это огромный заряд, когда я приезжаю и могу обнять ребят и увидеть их успехи.

Я вижу каждый раз новые лица. Ребята приходят, соревнуются. Я всем рекомендую приходить на эти соревнования. Потому что когда тебе кажется, что ты что-то не можешь, ты приходишь на эти соревнования и понимаешь, что если они могут, то и ты должен.

Ищут работу. Сейчас есть инициативы, бизнес открывает вакансии с приоритетом для ветерана. Мы как Министерство, я уже сказала, открыли платформу, которая называется Карьера ветерана, куда мы затягиваем вакансии с частных джоббордов — с work.ua, с robota.ua. Работодатели сами туда загружают свои потребности в руках, в мозгах, в талантах. И система помогает ветерану сформировать резюме, которое учитывает его боевой военный опыт.

Это очень важно, потому что у нас характер войны, особенно за эти последние годы, очень изменился. И у нас появились новые профессии, новые специальности в военной службе, которые создают очень большую ценность для частного сектора потом. И мы сделали этот инструмент: ты заходишь, ты вводишь, что ты, например, служил гранатометчиком, командиром взвода или командиром роты, выполнял примерно вот такие задачи, и система сама тебе составляет резюме уже гражданского. На гражданском языке — так точнее.

Плюс параллельно мы сейчас вносим изменения в профессиональные стандарты вместе с Национальным агентством квалификаций для того, чтобы там, где должность должна четко соответствовать требованиям законодательства, это, как правило, тяжелая промышленность, государственная служба и т. д. , тоже был этот линк между тем, а что человек делал на военной службе, и как это отражается на навыках, причем на хард-скилах и на софт-скилах в гражданской жизни. Относительно предпринимательства, сейчас есть программы.

— Процент желания, он такой же высокий?

— Процент желания чего?

— Стать предпринимателем именно, а не идти работать, как наемный работник.

— Да, процент желающих стать предпринимателем достаточно большой, я сейчас могу теоретически подумать, почему, потому что действительно ты хочешь большей свободы после военной службы, а также, возможно, потому что в медиапространстве тоже более яркие кейсы успешных ветеранских бизнесов. Мы не видим пока таких успешных случаев карьерного роста и трудоустройства, хотя они есть. И сейчас мы как Министерство ищем такие кейсы и стараемся их освещать для того, чтобы было видно, что работа может быть разной.

— Давайте говорить откровенно. Я вспоминаю колонку своего коллеги, в гражданской жизни ведущего Радио NV, Павла Казарина, который говорил, что у нас не хватает образа ветерана, потому что у нас нет демобилизации. А, во-вторых, у нас нет инструмента демобилизации. Если ты пошел в армию, выйти оттуда ты можешь или человеком с инвалидностью, или с серьезными проблемами со здоровьем, или, извините, в гробу. И это очень серьезная проблема, чтобы показывать этот хороший пример.

— Эти хорошие примеры есть. И их много. Я даже могу рассказывать о примерах моих заместителей. У меня трое заместителей — это ветераны. Двое из них уволены с военной службы, один — действующий военнослужащий. И есть люди, которые стали заместителями министра, качественно делают свою работу. Например, Юлия Кирилова, соучредитель женского ветеранского движения, которая в Министерстве отвечает за трудоустройство, за ветеранское предпринимательство, за специалистов, за переобучение. Это я взяла из ближайшего круга.

Я вижу тоже очень много классных кейсов. Я была недавно на одном из металлургических крупных предприятий, и мы там встретились с ветераном, который уволен по состоянию здоровья, но он работает. Причем на производстве. Он говорит: «Я счастлив, что я могу работать, потому что меня работа реабилитирует, меня работа вынимает из мыслей, закручивания себя». Довольно счастливый дядя. Приятно смотреть и приятно понимать, что человек, во-первых, сам сделал эти усилия, эти шаги, но это означает, что человеку в системе и лечение провели, и реабилитацию провели, и работодатель сделал свою работу.

Меня иногда упрекают… Не помню, в какой из областей у нас была встреча, где были я, кто-то из заместителей, областная военная администрация, местные работники самоуправления. Мне кто-то из ветеранов говорит: «Я когда уволился, мне здесь на месте помогли, но я ничего не увидел от Министерства». Я говорю: «Так смотрите, оно так и должно работать. Ты возвращаешься в общество. Громада использует те инструменты, которые создает правительство и Верховная Рада на законодательном уровне, на уровне программ, субвенции и тому подобное. Тех программ, которые создает область и которые создает громада, потому что ты возвращаешься в громаду. И если там тебе все предоставили, ты понятным путем прошел лечение, тебе помогли найти работу (он там еще активный такой в общественной деятельности), это означает, что система работает».

Потому что когда министру необходимо решать точечные проблемы, это означает, что система не работает. И у нас есть такая цель. И я очень благодарна коллегам чиновникам, коллегам из Верховной Рады, президенту за то, что он акцентирует на том, что ветеранская политика — это одна из таких наиболее морально ответственных наших задач. За то, что мы с каждым днем все больше работаем слаженно.

— Хотел детализировать вопрос о предпринимательстве ветеранов, какие сейчас есть возможности? Например, я ветеран, хочу открыть бизнес, у меня может быть беспроцентный кредит на этот бизнес, какое-то обучение, какие это предложения могут быть сейчас?

— Сейчас есть несколько государственных программ, например, программа Украинского ветеранского фонда. Мы начали работать и поддерживать ветеранское предприятие осенью 2022 года. с тех пор Украинский ветеранский фонд поддержал более 1200 ветеранских бизнесов. Также есть программа Е-работа, которая работает через центры занятости и Ощадбанк. Она несколько отличается, потому что там есть условия о необходимости при этом устроить людей, но это тоже один из инструментов.

Сейчас формируется новый инструмент, который будет у Министерства агрополитики для поддержки сельского хозяйства. И те ветераны, которые занимаются фермерством, могут тоже претендовать на поддержку. И мы сейчас подготовили ко второму чтению законопроект о ветеранском предприятии для того, чтобы определить, что же такое ветеранское предприятие, для того, чтобы обезопасить ветеранское предприятие от манипуляций.

— От тех, кто будет мимикрировать под это?

— Да, точно. Для того, чтобы расширять эту помощь. Ветераны начинают бизнес в совершенно разных сферах — от изготовления дронов до карьерного консультирования. Это отличает Украину от других стран, которые имеют опыт большой войны, потому что у нас служат сейчас в армии большинство людей, которые имеют свой опыт успешной гражданской жизни. Кто-то раньше работал в какой-то сфере, уволившись, начинает не наниматься на эту работу, а продолжает бизнес в этой же сфере.

Моя большая мечта, чтобы гражданские увидели эту ценность, которую создает ветеран в гражданской жизни. Эту ценность, которую ветеран создает для экономики. Эту ценность, которую он несет как работник и как бизнесмен. Потому что ветераны всегда очень добросовестные налогоплательщики. Они трудоустраивают к себе ветеранов, семьи павших побратимов и тому подобное. Они поддерживают детей павших побратимов. Это всегда очень социально ответственный бизнес.

Я думаю, что это сильно связано с тем, что когда ты уже вложил в эту страну так много, то ты еще больше ценишь ее. И мы стараемся показывать эти кейсы. И я буду благодарна, если вы будете приглашать к себе на эфиры ветеранов-предпринимателей, которые будут показывать классные кейсы. И ветеранов, которые работают в компаниях и тоже имеют успешную карьеру.

— Я бы очень хотел еще с вами проговорить о вовлеченности ветеранов в Национальное сопротивление, как дальнейшей программы существования Украины. Потому что в моем личном понимании, милитаризация населения на будущее — это для нас просто константа, которая должна происходить, и ветераны в этом должны быть первыми вовлеченными. Я себе это так представляю, что должно быть в каждой общине место, где можно учиться, получать военную специальность или даже культуру обращения, начиная от оружия и заканчивая минно-взрывной или медицинской подготовкой. И это должны быть ветераны. Это большой блок.

— Буквально недавно были проголосованы и президентом подписаны изменения в закон, в которых по национальному сопротивлению определялись ветераны как основной стейкхолдер этого процесса. Потому что человек, который прошел именно войну.

— Это может быть очень много рабочих мест.

— Это может быть много рабочих мест. Более того, я думаю, что и вы видите, что ветераны сами хотят делиться своим опытом. И этот опыт не только о войне. Это опыт о братстве. Это опыт о поддержке. Это опыт о ценностях. И для меня очень большая честь работать на той работе, которая есть сейчас, потому что я имею возможность быть причастной к очень светлым вещам.

Конечно, ветераны есть разные. Я всегда об этом подчеркиваю. Очень опасно всех обобщать. Очень разный опыт, очень разное восприятие. Но опыт, когда ты вместе с кем-то делаешь, защищаешь страну, это трансформирующий опыт, я бы сказала. И это то, что объединяет ветеранов — участие в боевых действиях. Мы так определяем это. Кто такой ветеран? Это человек, который имеет опыт участия в боевых действиях.

— А тот, кто не имеет УБД статуса, то он разве не ветеран?

— Нет, конечно.

— Если ты служил на тыловых должностях, ты не можешь называться ветераном?

— Нет. Ветеран — это человек, который имеет статус участника боевых действий. И это очень важно. И я всех призываю: общайтесь, приходите, приглашайте к себе, приглашайте в школы. Ветераны — это большая ценность нашего общества и это большой вклад в обороноспособность страны, как в прошлом, когда ветераны, как представители оперативного резерва, вернулись в подразделения, так и в будущем.

— Я не могу вас не спросить на фоне слухов об изменениях в правительстве, что вообще МИНВЕТ может быть ликвидирован как структура.

— Я знаю, что это слухи — не более.