Нововведения от 3 мая. Как получить денежную помощь от государства людям, пострадавшим от российской агрессии — инфографика 14 мая, 07:36 Цей матеріал також доступний українською С 3 мая 2022 года изменились правила помощи людям, пострадавшим от российской агрессии (Фото:НБУ / Flickr)

В марте-апреле 2022 все внутренние переселенцы, переместились из восточных, северных, южных и центральных областей Украины могли получить денежную помощь от государства. С мая правила выплат изменились.

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Помощь внутренне перемещенным лицам

Людям, зарегистрированным как ВПЛ государство предоставляет ежемесячную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

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Начиная с мая 2022 года эта помощь предоставляется только ВПЛ:

переместившимся из регионов, где идут боевые действия или общин, находящиеся в оккупации или в окружении;

жилье которых разрушено или непригодно для проживания и подавшим заявку на возмещение, в частности через Дію.

Местные власти могут устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты лиц, зарегистрированных как ВПЛ. Государство через областные военные администрации может бесплатно оказывать другую гуманитарную помощь, а именно продукты питания, медицинские средства, одежду и обувь, обустройство мест проживания и т. д.

Помощь пострадавшему гражданскому населению

Людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий государство оказывает единоразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.



Единоразовую помощь выплачивает Укрзализныця (не позднее следующего дня после прибытия людей в промежуточный, приемный пункт эвакуации, расположенный на железнодорожном вокзале).

Людям, проживающим в деоккупированных регионах государство оказывает единоразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.

Помощь выплачивают местные власти (в течение 5 дней после получения денег от государства).

Для получения денежной помощи нужно предъявить:

документ, удостоверяющий личность, а в случае отсутствия — е-документ в Дії;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка или е-свидетельство о рождении в Дії.

В случае отсутствия перечисленных документов лицо получателя денежной помощи могут подтвердить два других человека, которые, в свою очередь, должны предъявить такие же документы.

Получить можно только один вид пособия. Человек, получающий ежемесячную помощь как ВПЛ, не может получить еще и одноразовую помощь (в таком случае он обязан вернуть средства в течение 10 дней).

Инфографика: Благотворительный фонд ССС

Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.



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