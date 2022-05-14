Нововведения от 3 мая. Как получить денежную помощь от государства людям, пострадавшим от российской агрессии — инфографика
С 3 мая 2022 года изменились правила помощи людям, пострадавшим от российской агрессии (Фото:НБУ / Flickr)
В марте-апреле 2022 все внутренние переселенцы, переместились из восточных, северных, южных и центральных областей Украины могли получить денежную помощь от государства. С мая правила выплат изменились.
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Помощь внутренне перемещенным лицам
Людям, зарегистрированным как ВПЛ государство предоставляет ежемесячную помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.
Начиная с мая 2022 года эта помощь предоставляется только ВПЛ:
- переместившимся из регионов, где идут боевые действия или общин, находящиеся в оккупации или в окружении;
- жилье которых разрушено или непригодно для проживания и подавшим заявку на возмещение, в частности через Дію.
Местные власти могут устанавливать дополнительные гарантии социальной защиты лиц, зарегистрированных как ВПЛ. Государство через областные военные администрации может бесплатно оказывать другую гуманитарную помощь, а именно продукты питания, медицинские средства, одежду и обувь, обустройство мест проживания
Помощь пострадавшему гражданскому населению
Людям, которые эвакуировались из районов проведения боевых действий государство оказывает единоразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.
Единоразовую помощь выплачивает Укрзализныця (не позднее следующего дня после прибытия людей в промежуточный, приемный пункт эвакуации, расположенный на железнодорожном вокзале).
Людям, проживающим в деоккупированных регионах государство оказывает единоразовую помощь в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого человека старше 18 лет.
Помощь выплачивают местные власти (в течение 5 дней после получения денег от государства).
Для получения денежной помощи нужно предъявить:
- документ, удостоверяющий личность, а в случае отсутствия — е-документ в Дії;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении ребенка или е-свидетельство о рождении в Дії.
В случае отсутствия перечисленных документов лицо получателя денежной помощи могут подтвердить два других человека, которые, в свою очередь, должны предъявить такие же документы.
Получить можно только один вид пособия. Человек, получающий ежемесячную помощь как ВПЛ, не может получить еще и одноразовую помощь (в таком случае он обязан вернуть средства в течение 10 дней).
Инфографику создал Благотворительный фонд ССС в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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