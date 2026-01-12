Бывший курсант, который собирал данные для удара по своему военному институту, получил 15 лет заключения за госизмену

Бывшего курсанта украинского военного института признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщил в понедельник, 12 января, Офис генерального прокурора.

Там напомнили, что бывший курсант был задержан Службой безопасности 23 мая 2025 года по подозрению в сотрудничестве с российской ФСБ. Он передавал врагу данные для подготовки ракетных ударов по военному учебному заведению и оборонным объектам.

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Российские спецслужбы вышли на мужчину через Telegram-канал с предложениями так называемых легких заработков. Он должен был передавать координаты учебных корпусов, курсантских казарм, тренировочных объектов на полигонах военного института, где сам и учился, а также одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Также фигурант подготовил почасовые графики пребывания личного состава на различных объектах, что создавало прямую угрозу жизни украинских военнослужащих.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения ((ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Бывшему курсанту назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.