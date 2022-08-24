Принадлежит предприятию РФ: в Киеве и Львове арестованы отели российской сети

24 августа, 15:05
Арест сети гостиниц, принадлежащих предприятию РФ (Фото:Фотобанк Moscow-Live/Flickr)

Арест сети гостиниц, принадлежащих предприятию РФ (Фото:Фотобанк Moscow-Live/Flickr)

Суд в Киеве и Львове арестовал помещение гостиниц, принадлежащих российскому предприятию. Стоимость арестованного имущества составляет около 1 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ. Стоимость – почти 1 млрд грн. Общая площадь – 30 тыс. м кв.

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Также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.

По данным следствия, должностные лица, занимавшиеся управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей.

Разрешается вопрос о передаче арестованного в управление АРМА.

В начале июня украинский суд арестовал активы компании , которой владели лица, связанные с главой кремлевского режима Владимиром Путиным.

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Как сообщали в пресс-службе СБУ, речь шла об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций.

Конечными бенефициарами компании были российские бизнесмены, причастные к финансированию террористических организаций «Л/ДНР».

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Теги:   Россия Арест Отели Предприятия

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