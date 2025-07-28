Лучшая комплектация и спецоборудование: Госспецсвязи планирует закупить шесть новых внедорожников Toyota за 18 млн грн

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины провела тендер на закупку шести автомобилей Toyota Land Cruiser Prado 2025 года выпуска общей стоимостью более 17,98 млн грн, свидетельствует информация в системе Prozorro.

Тендер завершился 21 июля. Как пишет портал Наші гроші, победителем стала компания Сервисный центр Диамант, которая до 15 октября должна продать Госслужбе специальной связи шесть автомобилей ориентировочно по 3 млн грн.

Речь идет о полноприводных автомобилях с самой высокой комплектацией, которые в автосалонах стоят по 2,81 млн грн без дополнительного и специализированного оборудования, пишут Наші гроші.

Госспецсвязи намерена приобрести авто с бензиновым двигателем экологического класса Евро 6 объемом 2,4 л и мощностью 282 лошадиные силы, автоматической коробкой передач, фронтальными и боковыми подушками безопасности и тому подобное.

Кроме того, в таких авто есть система мониторинга «слепых» зон, передние и задние сенсоры парковки, камера заднего обзора, система камер кругового обзора, круиз-контроль, климат-контроль, кожаный салон, подогрев сиденья, электропривод зеркал и дверей багажника и т. д.

Из дополнительного оборудования предусмотрены металлическая защита двигателя, тонировка, зимняя резина, коврики, набор технической помощи, бортовой инструмент и домкрат, а из специализированного — предоставленная заказчиком автомобильная радиостанция с антенной. Гарантия составляет три года или 90 000 км пробега.

Компания Сервисный центр Диамант зарегистрирована во Львове, ее владельцем является Павел Волков. Диамант является официальным дилером Toyota.