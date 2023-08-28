Повышение. Кто из госслужащих получит большие зарплаты 28 августа, 08:31 Госслужащим и соцработникам в зоне боевых действий повышены зарплаты (Фото:svyatoslavlipik/depositphotos)

Работникам государственных учреждений и соцработникам на территориях активных и возможных боевых действий повышен уровень оплаты труда.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

Надбавка — до 100% должностного оклада

Работникам учреждений, заведений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, на территориях активных и возможных боевых действий повышен уровень оплаты труда. Также повышена заработная плата работникам поставщиков социальных услуг коммунального сектора на территориях, где ведутся боевые действия. Соответствующее Постановление было принято на заседании Кабмина.

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Документом предусматривается на период действия военного положения установить ежемесячную надбавку за работу:

— работникам государственных учреждений, заведений и организаций, работающих на территориях активных боевых действий — 100% должностного оклада, на территориях возможных боевых действий — 50% должностного оклада;

— работникам предоставителей социальных услуг коммунального сектора, осуществляющих деятельность на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия — 100% должностного оклада.

Речь идет о территориях, по которым не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможных боевых действий). Это определяется Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года.

Пенсионеры в зоне боевых действий и в оккупации смогут получать пенсию на карту

Пенсионеры, проживающие на территориях активных боевых действий или временно оккупированных рф территориях Украины, имеют возможность перейти на получение выплат на банковскую карточку. Для этого нужно иметь квалифицированную электронную подпись Дія.Підпис.

Также, если из-за отсутствия возможностей доставлять пенсию гражданам по почте была приостановлена выплата пенсии, восстановить ее можно будет также удаленно.

Для этого нужно подать заявление:

— через вебпортал Пенсионного фонда Украины с использованием Дія.Підпис;

— или провести видеоконференцсвязь с органами Пенсионного фонда Украины.