Госпотребслужба порекомендовала не купаться на пляжах Одессы и области из-за зеленого цвета морской воды Сегодня, 12:57 Цей матеріал також доступний українською odesa.consumer.gov.ua Черное море начало «цвести» odesa.consumer.gov.ua

Госпотребслужба порекомендовала не купаться в Черном море на пляжах в Одессе и области из-за зеленого цвета воды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вода окрасилась в зеленый из-за интенсивного развития водорослей, что может спровоцировать наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов.

Также следует воздержаться от употребления в пищу выловленной в такой воде рыбы и морепродуктов.

Накануне вода в Черном море окрасилась в зеленый цвет. Такое явление часто наблюдается в конце мая — начале июня до первого небольшого похолодания.