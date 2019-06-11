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Госпотребслужба порекомендовала не купаться на пляжах Одессы и области из-за зеленого цвета морской воды

Сегодня, 12:57
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Госпотребслужба порекомендовала не купаться на пляжах Одессы и области из-за зеленого цвета морской воды - фото

odesa.consumer.gov.ua

Черное море начало «цвести»

Госпотребслужба порекомендовала не купаться в Черном море на пляжах в Одессе и области из-за зеленого цвета воды.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вода окрасилась в зеленый из-за интенсивного развития водорослей, что может спровоцировать наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов.

Также следует воздержаться от употребления в пищу выловленной в такой воде рыбы и морепродуктов.

Накануне вода в Черном море окрасилась в зеленый цвет. Такое явление часто наблюдается в конце мая — начале июня до первого небольшого похолодания.

Теги:   Одесская область Одесса Черное море

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