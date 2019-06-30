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На границе с Польшей задержаны семь нелегалов с Коморских островов

Сегодня, 08:55
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Цей матеріал також доступний українською

dpsu.gov.ua

На границе Украины и Польши украинские пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов с Коморских островов.

Об этом сообщила в субботу, 29 июня, пресс-служба Мостиского погранотряда Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, пограничный наряд проверял участок, прилегающий к границе пункта пропуска «Краковец», когда трое нелегалов попытались преодолеть заградительный забор.

Позже пограничники задержали еще четырех человек.

Как выяснилось в результате проверки, все задержанные являются гражданами Союза Коморских островов — островного государства в Индийском океане.

В данное время пограничники устанавливают, как иностранцы попали в Украину.

За попытку незаконного пересечения госграницы Украины в составе группы, им угрожает штраф от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и принудительное возвращение в страну происхождения.

Теги:   Мигранты Нелегальные мигранты Госпогранслужба Украины

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