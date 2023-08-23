Госпитали в Севастополе переполнены ранеными оккупантами — Атеш
Раненых российских военных доставляют поездами (Фото:АТЕШ/Telegram)
Госпитали во временно оккупированном Севастополе переполнены раненым российскими военными, сообщает партизанское движение Атеш со ссылкой на источники в военном госпитале Севастополя по адресу Госпитальный спуск, 1.
«Мест для размещения в палатах нет, что заставляет персонал размещать их в коридорах и даже в столовой. Медицинского персонала на такое количество 300- тоже нет», — говорится в сообщении партизан в Telegram.
По их данным, из-за этого оккупанты привлекают к работе престарелых людей, давно вышедших на пенсию.
Сообщается, что раненых российских военных доставляют поездами.
«Их такое количество, что во время выгрузки ноши с 300 заполняют весь перрон. Зрелище впечатляющее… Но они сами выбрали свою судьбу», — добавили партизаны.
Ранее Генштаб сообщал, что в Мелитополе в режиме 24/7 работает российский мобильный крематорий.