Оккупанты развернули дополнительный госпиталь в Донецкой области: он уже переполнен ранеными — Генштаб 2 ноября, 07:06 Госпиталь в Донецкой области переполнен ранеными оккупантами (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Завитне Бажання Донецкой области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября.

Сейчас этот госпиталь переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

Также Генштаб отметил, что несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

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29 октября Генштаб сообщал, что Россия вынуждена на автобусах эвакуировать раненых оккупантов в Воронеж, в частности из-за полностью заполненных больниц в Белгородской области.