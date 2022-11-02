Оккупанты развернули дополнительный госпиталь в Донецкой области: он уже переполнен ранеными — Генштаб

2 ноября, 07:06
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Госпиталь в Донецкой области переполнен ранеными оккупантами (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Госпиталь в Донецкой области переполнен ранеными оккупантами (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Завитне Бажання Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 2 ноября.

Сейчас этот госпиталь переполнен ранеными военнослужащими оккупационных войск.

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Также Генштаб отметил, что несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Видео дня

29 октября Генштаб сообщал, что Россия вынуждена на автобусах эвакуировать раненых оккупантов в Воронеж, в частности из-за полностью заполненных больниц в Белгородской области.

https://www.youtube.com/watch?v=3wlHI2VqRNY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Генштаб Раненые Война России против Украины

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