«Неосторожное празднование Нового года». В Должанске произошел пожар в госпитале, где находятся оккупанты

4 января, 14:12
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В Луганской ОВА сообщили, что пожар в госпитале устроили сами оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Луганской ОВА сообщили, что пожар в госпитале устроили сами оккупанты (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В захваченном Должанске Луганской области произошел пожар в госпитале с военными российской оккупационной армии.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВА в Telegram.

«В Должанске из-за неосторожного празднования Нового года возник пожар в местной терапии, уже давно обустроенной под военный госпиталь», — говорится в сообщении.

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В связи с пожаром десятки госпитализированных россиян пришлось эвакуировать.

В ОВА подчеркнули, что пожары в местах скопления оккупантов в Луганской области возникают не только после точной работы украинских артиллеристов или загадочного «хлопка».

Ранее сообщалось, что украинские силы уничтожили склад боеприпасов оккупационных войск РФ в Сватово Луганской области.

https://www.youtube.com/watch?v=gT1GnwbpGtg
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Госпиталь Пожар Война России против Украины

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