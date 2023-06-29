Госкино отменило приказ о реорганизации Довженко-центра 29 июня, 21:39 Довженко-Центр (Фото:Довженко-Центр/Facebook)

Госкино отменило свой приказ о реорганизации Довженко-центра, говорится в соответствующем приказе на сайте Государственного агентства по кино.

Как рассказали в Довженко-Центре, 29 июня в Хозяйственном суде Киева состоялось очередное судебное заседание по делу о признании незаконным приказа № 100 Госкино о реорганизации Центра.

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«Планировались дебаты — последние речи сторон и принятие решения. Еще на прошедшем заседании 27 июня представители Госкино искали основание или повод остановить производство по делу. Сегодня произошло нечто удивительное: представитель Госкино заявил ходатайство о закрытии производства по делу в связи с отсутствием предмета иска, то есть отсутствием приказа», — говорится в сообщении.

Судья из-за такого развития событий объявила о перерыве в заседании до 17:00 11 июля для изучения новых обстоятельств и подтверждения полномочий первого заместителя главы Госкино Юлии Шевчук на подписание соответствующих приказов.

В Госкино приводят несколько причин, почему приказ утратил силу:

он не устанавливал общие правила поведения и был рассчитан на одноразовое применение;

им были установлены определенные сроки, которые на 28 июня уже истекли, поэтому встал вопрос об актуальности этого приказа в принятой редакции;

в Госкино произошел ряд кадровых изменений в отношении лиц, привлеченных к реализации приказа о реорганизации Довженко-Центра, поэтому приказ нуждался в обновлении или признании утратившим силу;

приказ также обусловлен решением правительства, связанным с созданием Государственного фонда фильмов.

В то же время в Довженко-Центре считают, что «этому жесту» радоваться не стоит, потому что Госкино может издать новый «угрожающий и необоснованный» приказ.